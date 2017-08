Les femmes vivant avec handicap encouragées à devenir des artistes sculpteuses

Kinshasa, 29 Août 2017 (ACP).- La présidente de l’Association « Restaurateur des handicapés, en couture et en art (RHCA)», Valentine Kikandi, a, au cours d’un entretien dimanche avec l’ACP, encouragé les femmes vivant avec handicap à devenir des artistes sculpteuses en vue de gagner honnêtement leur vie et d’être utiles à la société.

Mme Kikandi qui a lancé cet appel à la clôture de la Foire agricole de Kinshasa, a déploré la négligence et l’abandon dont elles sont victimes au sein de la communauté compte tenu de leur état physique.

« Ces femmes ont des compétences et des talents pouvant leur permettre de participer au développement de la nation », a-t-elle affirmé, avant de les appeler à ne pas se sous-estimer et à vendre leurs compétences qui manquent, par ailleurs, à certaines personnes valides. « Mendier ne valorise pas l’homme, il faut travailler pour devenir utile dans la société », a-t-elle insisté.

Mme Kinkandi, handicapé de son état, a été formée en sculpture et en coupe et couture par les religieuses en vue de son autonomisation.

Créée en 2004, cette association qui projette créer un centre de formation en sculpture et en coupe et couture, forme non seulement les femmes mais aussi toutes personnes vivants avec handicap physique, en création d’œuvres d’art. ACP/Ywm/Mat/Wet