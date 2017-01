La FEVOCO en partenariat avec YMCA pour réhabiliter le stadium

Kinshasa, 31 janv. 2017 (ACP).- La Fédération de volley-ball du Congo (FEVOCO) a signé un contrat de partenariat avec le Comité exécutif de la Place YMCA en vue de réfectionner cet espace du quartier Matonge dans la commune de Kalamu, à Kinshasa, selon radiookapi.net.

Selon le président de la FEVOCO, Christian Matata son institution s’est engagée avec les propriétaires de cet espace pour le réhabiliter dans la perspective d’y organiser des matches nationaux ou internationaux.

« Nous allons moderniser l’endroit, le rendre à un niveau international pour pouvoir y livrer nos rencontre et aussi, accueillir des rencontres internationales », a-t-il confié, avant d’indiquer que la fédération profitera dudit espace grâce à son terrain avec les gradins et les installations sanitaires pour permettre aux clubs de volley-ball de s’entraîner et de jouer même pendant la nuit.

Ces installations seront également ouvertes aux rencontres d’autres disciplines sportives telles que le basket-ball, le handball, le tennis et les sports de combat. ACP/Mat/May