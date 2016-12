Les fidèles du diocèse de Matadi invités à prier pour la décrispation de la crise politique au pays

Matadi, 26 Déc. 2016 (ACP).- L’évêque du diocèse de Matadi, Mgr Daniel N’Landu Mayi, a invité dimanche les fidèles de son diocèse à prier sans cesse et à implorer l’Eternel pour la paix au pays, au cours d’une célébration eucharistique à la paroisse Notre Dame de Fatima de Matadi, à l’occasion de la fête de nativité.

Dans son homélie, Mgr N’Landu a exhorté les fidèles à la repentance et à la culture du pardon sincère afin que triomphe l’amour et la paix de Jésus-Christ. Il a reconnu que la naissance de Jésus-Christ doit être une occasion de respect à Dieu qui a créé l’homme à son image et à sa ressemblance et qui a donné son fils unique, afin que la paix et la grâce règnent à jamais.

La remise des cadeaux au prélat par les fidèles a clôturé cette célébration eucharistique. L’après-midi a été consacré aux réjouissances des enfants en famille, Jésus-Christ étant l’ami des enfants. ACP/Kayu/JGD/FMB