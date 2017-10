Une fièvre apparentée à la rougeole refait surface dans le territoire de Punia

Punia, 06 oct. 2017 (ACP).- Une fièvre apparentée à la rougeole s’observe depuis peu dans la cité minière de Punia, chef-lieu du territoire du même nom et ses environs, dans la Province du Maniema, a appris vendredi l’ACP du médecin chef de zone de santé de cette agglomération, Jean Maniko.

Selon lui, cette observation est consécutive à une recherche active des présumés cas de rougeole lancée dernièrement par le bureau central de sa zone, dans les aires de santé qui la composent et ce, consécutivement aux différents rapports faisant état de plusieurs cas de fièvre accompagnée d’éruption cutanée, de rougeur des yeux, de la conjonctivite, de la toux et de la rhénorée chez des enfants dont l’âge varie entre 0 et 5 ans.

Dans ce cadre, une équipe conjointe d’évaluation MSF/Belgique, pool d’urgence et la division provinciale de la santé au Maniema, forte de dix(10) membres, séjourne à Punia, depuis le 03 octobre, dans le but d’évaluer les cas réels de rougeole et de prélever des échantillons pour examen et confirmation au labo de l’INRB à Kinshasa, a précisé le médecin. ACP/Fng/Mat/Wet