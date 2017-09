La FIFA suspend l’arbitre du match Afrique du Sud-Sénégal du Mondial russe et de faire rejouer celui-ci

Kinshasa, 07 Sept. 2017 (ACP).- La Fédération internationale de football association (FIFA), par le Bureau des qualifications, a annoncé, mercredi 6 septembre 2017, sa décision de faire rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal (2-1), disputé le samedi 12 novembre 2016, à Polokwane, en Afrique du Sud, pour le compte de la 2ème journée du groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde-Russie 2018.

Cette décision fait suite à la confirmation du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d’appliquer l’interdiction à vie de l’arbitre ghanéen Joseph Lamptey, qui avait sifflé un penalty imaginaire en faveur des Sud-Africains. « Pour manipulation de match », la décision a été imposée par les Commissions de Discipline et d’Appel de la FIFA. Le match sera rejoué dans le courant de novembre 2017 pendant la période des matches internationaux. La date exacte sera confirmée en temps voulu.

Comme indiqué dans les règlements de la Coupe du Monde de la FIFA, cette décision entrera en vigueur immédiatement, mais sera l’objet d’une confirmation par la Commission d’Organisation des Compétitions de la FIFA, lors de sa prochaine réunion prévue le jeudi 14 septembre, selon le communiqué de la FIFA (Fédération internationale de football association).

Selon le site rfi.fr, la décision de faire rejouer ce match, surtout en éliminatoires ou en phase finale de la Coupe du monde, est extrêmement rare. Cela va donc arriver aux Sénégalais et aux Sud-Africains, un an après la victoire controversée de ces derniers, le 12 novembre 2016, dans le groupe D des qualifications pour le Mondial 2018. Les « Bafana Bafana » s’étaient en effet imposés 2-1 grâce à un penalty sifflé par l’arbitre de la rencontre, à la suite d’une faute de main imaginaire.

Y a-t-il un commanditaire ?

Joseph Lamptey avait été sanctionné par la Confédération africaine de football (CAF) pour 3 mois, puis à vie par la FIFA, en mars 2017. Le Ghanéen avait dans la foulée déposé un recours auprès du TAS pour contester l’accusation « d’influence illégale sur le résultat d’un match ». Mais l’instance basée en Suisse a rejeté sa demande.

Ni le TAS ni la FIFA n’ont toutefois indiqué si la « manipulation du match » Afrique du Sud-Sénégal avait été commanditée. Et si « oui », par qui ? s’interroge rfi.fr.

Du côté de la Fédération sud-africaine (SAFA), on étudie la réponse à apporter à cette décision. Mais, une chose est certaine : elle remet un peu plus en cause les chances de qualification de l’équipe d’Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2018.

Une chance supplémentaire pour l’équipe du Sénégal

L’annulation du résultat d’Afrique du Sud-Sénégal pourrait en effet rebattre en partie les cartes dans le groupe D, selon rfi.fr. Les Sud-Africains n’ont plus qu’un point, au classement. Avec 5 points, les Sénégalais, eux, restent troisièmes derrières les Burkinabè (6 points) et les Cap-Verdiens (6 points).

Mais, avec le match à rejouer « dans le courant de novembre 2017 » au cours des dates FIFA, les « Lions de la Téranga » auront droit à une seconde chance précieuse. Seul le premier de chaque groupe se qualifie en effet pour la phase finale du prochain Mondial, prévue du 14 juin au 15 juillet en Russie.

« Quelque part, on nous a rendus justice », s’est réjoui le président de la Fédération sénégalaise (FSF), Augustin Senghor, ajoutant que « pour le reste, c’est un match à rejouer et qui n’est pas encore gagné. Ils nous appartiendra d’en faire un résultat positif, en prenant un ou trois points supplémentaires ». ACP/Fng/Kayu/May