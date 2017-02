Les  filles-mères exhortées à adhérer au programme des naissances désirables

Kinshasa, 24 Fév. 2017 (ACP).- Mme Claudine Nzawu, sensibilisatrice à la Planification familiale(PF) dans une ONG locale, a exhorté vendredi à Kinshasa les jeunes filles, les filles-mères et les jeunes femmes libres (célibataires) de la capitale congolaise et celles des provinces en général, à adhérer au programme des naissances désirables existant dans chaque centre de santé viable, en vue d’une maternité responsable.

Mme Nzawu, qui a fait cette exhortation, au cours d’un entretien avec l’ACP, au sujet de l’abandon et du rejet des nouveau-nés par leurs génitrices, a exprimé son indignation face à ces actes ignobles souvent commis par cette catégorie d’individus, à cause des raisons diverses dont le manque de moyens matériels et financiers.

Ce type de crime, a-t-elle regretté, vient s’ajouter aux autres stéréotypes sexistes qui ternissent davantage l’image de la femme alors qu’elle a la mission de donner la vie et de la protéger.

Mme Nzawu a enfin préconisé l’initiation aux notions de la PF comme moyen efficace pour éviter tous ces désagréments. ACP/FNG/Kgd