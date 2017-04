Fin de la mission d’évaluation du ministre de la Défense nationale dans les provinces du Haut-Uélé et de l’Ituri

Kinshasa, 25 Avril 2017 (ACP).- Le ministre de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion, Crispin Atama Tabe a effectué du 20 au 22 avril courant, une mission d’évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire des réfugiés du Soudan du Sud dans les provinces du Haut-Uélé et de l’Ituri.

Le ministre qui était accompagné du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l’ONU, David Gressly, et de l’ambassadrice du Soudan du Sud en RDC, Béatrice Khamisa, a été informé, dans le Haut-Uélé, de la présence de près de 39.646 réfugiés dans la cité de Dungu et de 20.160 autres à Aba, sur le site de Meri (18 km de la frontière entre la RDC et le Soudan du Sud).

Ces derniers, selon les autorités politico militaires locales, sont pris en charge par le Haut commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR). Dans la province de l’Ituri, Crispin Atama Tabe et sa suite ont été également informés de la présence de près de 42.000 réfugiés, dont une grande partie est hébergée dans des familles d’accueil.

Il a profité de son passage dans la cité d’Aru pour lancer un appel à la cohabitation harmonieuse entre les autochtones et les réfugiés, invitant, par ailleurs, les populations de Faradje-centre et de la cité d’Aba de s’enrôler massivement en vue de se choisir, lors des prochaines échéances électorales, des représentants dignes tant au niveau local que national.

David Gressly a rassuré ses interlocuteurs de la disponibilité des Nations Unies d’accompagner le gouvernement dans l’observation des normes internationales des droits humains en faveur des réfugiés du Soudan du Sud.

Pour sa part, Mme Khamisa a exprimé sa gratitude au Président de la République, Joseph Kabila Kabange, au gouvernement congolais et aux agences du système des Nations Unies pour leur engagement à s’occuper des réfugiés du Soudan du Sud. Elle a plaidé pour la scolarisation des enfants des réfugiés ainsi que leur prise en charge sanitaire.

Le ministre Atama Tabe avait effectué, en mars dernier, une mission à Juba au Soudan du Sud, au cours de laquelle les questions sécuritaires entre les deux pays et des réfugiés étaient abordées, lors de l’audience lui accordée par le Président de la République, Salva Kiir, rappelle-t-on. ACP/FNG/JGD