Fin de la tournée du ministre provincial des Mines à Likasi

Likasi, 15 Fév. 2017 (ACP).- Le ministre provincial des Mines et Affaires foncières du Haut-Katanga, M. Willy Kitobo Samsoni a effectué une mission de travail de deux jours dans la ville de Likasi en vue de trouver des pistes de solution aux problèmes auxquels sont confrontés les services urbains qui relèvent de sa tutelle.

Après ces deux jours d’intenses activités, le membre du gouvernement provincial a bouclé sa visite de travail mercredi par la ferme Maki située à 7 Km au Sud-Est de la ville de Likasi, qui est à la base d’un conflit entre ses propriétaires et les concessionnaires de la Ferme Kalala Budimbo.

La pomme de discorde de ce conflit a été le passage, dans la ferme Kalala Budimbo inculte, de la tuyauterie pour tirer de l’eau de la rivière Panda vers la ferme Maki, appartenant à un sujet hellénique.

Après avoir mis d’accord les deux parties, Willy Kitobo Samusoni a estimé qu’il ne faudrait pas décourager les bonnes volontés à des fins égoïstes.

Un autre conflit qui a été résolu par le ministre provincial des Mines et Affaires Foncières a été celui qui oppose la Société Chinoise Compagnie Minière du Congo qui exploite les rejets provenant des Usines de la Gécamines (CMNC) à la Société Nationale d’Electricité (SNEL). Pour cette dernière, la société chinoise a été érigée sur sa propriété.

Auparavant, l’émissaire du gouvernement provincial avait visité la colline qui surplombe le quartier Kisunka et qui prolonge vers le territoire de Kambove, un gisement de cobalt et de cuivre, d’ores et déjà en exploitation par des clandestins, question de trouver une voie de sortie pour les creuseurs artisanaux. Les espaces verts au bassin de la ville, à la Place de la gare autour de la prison Boma et au Centre social ont été visités. ACP/FNG/ZNG/Wet