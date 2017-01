Kinshasa, 30 Janv. 2017 (ACP).- Cinquante jeunes finalistes de la filière mécanique auto de l’Ong « Tout Capable » participent mercredi aux épreuves de jury de fin de cycle professionnel au centre de formation professionnel de cette structure, a annoncé lundi son président, Nsona gaz Mampuya, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Il a indiqué que 54 finalistes apprentis ont été retenus dans la pré liste établie par le centre de formation en vue d’être aligné aux épreuves de fin de cycle organisées par la direction urbaine de la Jeunesse prévu au mois de février de l’année en cours.

Il sied de signaler que l’Ong assure depuis plus de 10 ans, l’encadrement des jeunes désœuvrés de Kinshasa par l’apprentissage des métiers dans différentes filières notamment la mécanique auto, la coupe et couture, la coiffure, l’esthétique, etc. afin de les rendre utile à la société.

Le président de cette organisation a réaffirmé son attachement aux autorités du pays et demandé qu’elles les accompagnent dans leur mission d’encadrement des jeunes et de leur autonomisation dans la vie par l’apport des kits de travail à même d’assurer une bonne prise en charge. ACP/Kayu/Wet