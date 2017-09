Les finalistes des trophées FIFA « The Best » sont connus

Kinshasa, 22 sept. 2017 (ACP).- La Fédération internationale de football association (FIFA) a dévoilé l’identité des finalistes retenus pour les titres de meilleur joueur, meilleur gardien et meilleur coach de l’année 2017, annonce fifa.com.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelone) et Neymar Junior (Paris Saint Germain) figurent sur la liste, tout comme le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), unique joueur africain nominé.

Le trophée FIFA « The Best » récompensant le meilleur joueur de l’année 2017 se jouera le 23 octobre prochain entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar. Les trois hommes ont été retenus à l’issue d’un premier vote qui laissait également leurs chances à Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon, Daniel Carvajal, Paulo Dybala, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Zlatan Ibrahimovic, Andres Iniesta, Harry Kane, N’Golo Kanté, Toni Kroos, Robert Lewandowski, Marcelo, Luka Modric, Keylor Navas, Manuel Neuer, Sergio Ramos, Alexis Sanchez, Luis Suarez et Arturo Vidal.

Pour ce qui est spécifiquement des gardiens de but, les trois ultimes prétendants étaient également attendus puisque cités déjà dans la liste des meilleurs joueurs, à savoir Gianluigi Buffon, Manuel Neuer et Keylor Navas.

Le trophée de meilleur entraîneur de l’année ira à Zinedine Zidane (Real Madrid), Antonio Conte (Chelsea) ou Massimiliano Allegri (Fiorentina). Sont exclus donc les Leonardo Jardim (AS Monaco), Carlo Ancelotti (Bayern Munich), Luis Enrique (ancien de Barcelone), Pep Guardiola (Manchester City), Joachim Löw, José Mourinho (Manchester United), Mauricio Pochettino (Tottenam), Diego Simeone (Atlético Madrid) et Tite (sélectionneur du Brésil).ACP/Mat/Wet