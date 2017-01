Florent Ibenge : « Les différents changements sont venus déséquilibrer l’équipe »

Kinshasa, 08 janv. 2017 (ACP) – Le sélectionneur de la RDC Jean Florent Ibenge a indiqué a fecofa-rdc.com que la défaite contre les Lions indomptables du Cameroun, jeudi 5 janvier 2017, se justifie, en partie, par des changements opérés en seconde mi-temps.

« En première période, on a mieux terminé la mi-temps que le Cameroun. Ensuite les différents changements sont venus déséquilibrer l’équipe et nous étions moins agressifs », s’est justifié Jean Florent Ibenge.

Selon lui, le Cameroun a mérité sa victoire. « On a vu une formation (des Léopards) avec des gens qui étaient nombreux dans les tribunes, ils n’ont pas joué. Mais dire qu’on est entré pour faire plaisir au pays d’accueil, c’est un petit peu insultant par rapport à l’équipe du Cameroun qui a mérité sa victoire », note le sélectionneur des Léopards.

Il a noté que seul le travail peut permettre aux Léopards de s’améliorer : « On n’a pas l’habitude de pleurer, on continue de travailler pour faire le meilleur résultat possible. On a perdu aujourd’hui et on l’accepte. Ça nous aide à aller travailler plus durement pour remédier tout ce qui s’est mal passé, notamment ce manque d’agressivité en deuxième mi-temps. Ce sont des choses à corriger et heureusement que ça ne passe pas pendant la CAN ».

Youssouf Mulumbu, capitaine des Léopards : « Une gifle qui va nous réveiller »

Youssouf Mulumbu, capitaine des Léopards a reconnu que ce match perdu permettra aux Léopards d’améliorer leur niveau de jeu.« Je pense que c’est une bonne gifle qui va nous réveiller. On a encore une dizaine de jours pour se préparer dans les meilleures conditions. On sait qu’il y a beaucoup d’attentes. Mais, pour nous, le plus important c’est de se concentrer sur le travail, sur l’esprit d’équipe », rappelle Youssouf Mulumbu.

Pour lui, les enseignements tirés de ce match seront utiles pour la compétition.« Moi je ne suis pas inquiet. On a vu en première période les bonnes choses, on a même marqué-je ne sais pas s’il y a hors-jeu ou pas-. Je pars du principe que dans chaque match, il faut garder les enseignements et aujourd’hui, on a perdu, on va corriger, et les bonnes choses on va les garder pour cette compétition », rassure le capitaine des Léopards.

Les Lions Indomptables à Malabo

Après la victoire (2-0) acquise jeudi en amical face à la RD Congo, Hugo Broos et ses joueurs ont mis le cap sur Malabo, ville qui a accueilli la dernière CAN en Guinée Equatoriale.

Les Lions Indomptables sont à Malabo en Guinée Equatoriale. Les joueurs et le staff de l’équipe nationale du Cameroun sont arrivés dans la ville équato-guinéenne jeudi 5 janvier aux environs de 21h. La bande à Benjamin Moukandjo a en effet quitté le Cameroun peu après la victoire (2-0) acquise contre les Léopards de RD Congo, au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, en match préparatoire à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui débute le 14 janvier au Gabon. Depuis ce matin, les joueurs sont au repos. Certains en ont profité pour rester au lit, tandis que d’autres se sont baladés au bord des piscines de l’hôtel où ils sont logés.

Le Cameroun affronte le Zimbabwe mardi prochain, toujours en amical

Pour son dernier match amical avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 qui se déroule cette année au Gabon, le Cameroun affronte, mardi 10 janvier (à 18h00’) au stade Omnisports de Yaoundé la sélection nationale du Zimbabwe. ACP/ZNG/Kgd