Le Fonds mondial pour la nature encourage les députés nationaux à ratifier l’Accord de Paris

Kinshasa, 09 Oct. 2017 (ACP).- Le Fonds mondial pour la Nature (WWF/RDC) et la Société civile environnementale de la République démocratique du Congo encourage les députés nationaux à ratifier l’Accord de Paris relatif au réchauffement climatique signé en décembre 2015 en France, à l’occasion de la campagne de mobilisation organisée lundi au Palais du Peuple. «Nous sommes derrière les députés nationaux et nous voulons que cet acte soit posé pour que la RDC puisse être parmi les autres pays ayant déjà signé cet Accord et aussi s’assurer que la procédure ou le processus suivi depuis le début arrive à son terme.», a déclaré Flory Botamba, coordonnateur des projets et point focal en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forets «REDD».

Il a précisé que 167 pays sur 195 ont déjà ratifié cet Accord, soulignant qu’au niveau des pays du Bassin du Congo, la République démocratique du Congo (RDC) est parmi les pays qui n’ont pas encore ratifiés ce texte alors qu’elle a la plus grande couverture forestière de la région.

Par ailleurs, il a remercié le gouvernement de la République pour avoir transmis le projet de loi portant ratification de l’Accord de Paris aux députés nationaux qui vont siéger mardi en plénière pour défendre cette loi et avoir plus d’échanges et d’informations pour pouvoir la ratifier.

Le coordonnateur des projets et point focal REDD a fait savoir que les enjeux sont tels que si la RDC ne ratifie par cet instrument juridique, elle n’aura pas droit au chapitre, l’enjeu principal étant que si elle ratifie, le geste lui permettra de retrouver son leadership au niveau des pays forestiers , tout en s’assurant de la prise en compte des retombées de cet accord qui se mettront en place bientôt.

A en croire cet expert, la RDC assume actuellement la présidence de la coalition des pays des forêts tropicales et en tant que telle ne pas ratifier cet accord serait un non sens. En revanche, poursuit-il, si elle ratifie ce texte, elle assume son rôle et récupère sa première place dans le concert des nations, spécialement des pays forestiers, a conclu Flory Botamba. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD