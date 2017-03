Les Léopards s’inclinent de nouveau devant les Harambee Stars du Kenya (1-2) en amical de football

Kinshasa, 26 mars 2017 (ACP).- L’équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, s’est inclinée devant son homologue du Kenya, les Harambees Stars, par 1-2, dimanche au Stade Kenyatta de Machakos, au Kenya, en match amical de préparation.

Le succès du Kenya porte une fois encore la marque d’Olunga, déjà unique buteur lors de la dernière confrontation l’année dernière au stade des Martyrs à Kinshasa. 5 minutes ont suffi aux locaux pour profiter de la passivité de la défense congolaise. Olunga, côté gauche, repiquait au centre et éliminait Chancel Mbemba dans la surface avant de battre Kiassumbua d’un tir sous la barre (6ème, 1-0).

Sonnés par cette entame désastreuse, les protégés de Jean Florent Ibenge tentaient timidement de repartir de l’avant dans le camp adverse. C’est pourtant à nouveau le portier congolais qui devait intervenir en catastrophe dans les airs sur un coup-franc. Les visiteurs réagissaient immédiatement mais la tête de Tisserand était sauvée sur la ligne après un corner ! Les Kenyans continuaient cependant à se montrer dangereux et Kiassumbua sauvait les meubles sur un lob adverse puis en remportant son duel devant l’excellent Olunga.

La RDC poussait mais Kabananga était loin d’avoir la même réussite qu’à la CAN (Coupe d’Afrique des nations). Lancé Kebano inspiré, le meilleur buteur de la CAN gabonaise manquait le cadre avant et après la mi-temps. Et il fallait un retour en catastrophe de Nsakala puis une nouvelle parade de Kiassumbua pour empêcher le 2-0 après la pause.

Les efforts des Léopards finissaient par payer car, jusqu’alors discret pour sa première cape avec la RDC, le très attendu Kakuta égalisait d’un merveilleux coup-franc direct enroulé (60ème, 1-1).

Le match se débridait alors complètement, mais le lob de Bolingi passait juste au-dessus, tandis que Kabananga butait sur le gardien adverse. Les Kenyans, beaucoup plus réalistes, profitaient de ces ratés et reprenaient l’avantage sur un contre grâce Olunga qui, esseulé au second poteau, s’offrait un doublé (72ème, 2-1).

Pendant le temps additionnel, à la suite d’un corner, l’arbitre refusait ensuite le but de l’égalisation aux visiteurs en raison d’une faute préalable.

Jean Florent Ibenge : « un match pour tester les nouveaux joueurs »

Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Jean Florent Ibenge a affirmé que le match contre le Kenya lui servvira pour tester les nouveaux joueurs et faire le bilan de la CAN avec les joueurs.

« C’est un match qui arrive juste après la CAN du Gabaon durant laquelle nous n’avons pas eu beaucoup de temps de parler. Il faut mettre à profit toutes les dates FIFA pour la progression de notre équipe. Les matches amicaux sont aussi une occasion pour tester les nouveaux joueurs. Ce match arrive à point nommé. On va parler de tout ce qui s’est passé au Gabon pour que ces genres des choses ne puissent pas se reproduire lors d’une phase finale. Vous savez quand vous êtes dans une phase finale et vous ne pensez pas seulement au football, vous pensez aussi à d’autres choses comme des revendications, c’est compliquer de pouvoir bien jouer au football », a expliqué Jean Florent Ibenge, avant d’ajouter : « On va se parler et tout se dire les yeux dans les yeux, il n’y a pas des tabou. Mais qu’un joueur soit frustré parce qu’il ne joue pas, il n’y a pas de soucis. Mais en général, ce n’est pas moi qui mets les joueurs sur terrain. Ce sont eux-mêmes qui se mettent sur terrain. » ACP/FNG/Wet