Les forces irakiennes reprennent de nouveaux quartiers à l’EI à Mossoul

Kinshasa, 20 Avril 2017 (ACP).- Les forces irakiennes ont repris jeudi deux quartiers supplémentaires à Mossoul-Ouest, resserrant l’étau autour des combattants du groupe de l’Etat islamique retranchés (EI) dans la vieille ville de ce dernier grand bastion jihadiste en Irak, ont rapporté les chaines de télévision étrangères captées à Kinshasa.

En outre, un responsable de l’EI en charge des armes chimiques à Mossoul a été tué par une frappe au missile dans le quartier de Zanjili, dans l’ouest de la ville, a indiqué Raëd Chaker Jawdat, commandant de la police fédérale, impliquée dans la bataille de Mossoul.

Mercredi, le général de division américain Joseph Martin avait affirmé que des jihadistes avaient lancé un agent chimique de faible intensité contre des soldats irakiens dans l’ouest de Mossoul, qui travaillent avec des conseillers militaires américains et australiens. Plusieurs soldats irakiens ont dû être soignés.

Lancée le 17 octobre 2016, la bataille de Mossoul a permis aux troupes gouvernementales de chasser fin janvier les jihadistes de la partie orientale de la deuxième ville d’Irak coupée en deux par le fleuve Tigre. Depuis février, elles tentent avec le soutien d’une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis de s’emparer de la partie occidentale où elles ont réalisé d’importantes avancées.

Mais la progression dans la vieille ville, un entrelacs de ruelles étroites densément peuplées, s’avère ardue et lente. L’EI s’était emparé de Mossoul en juin 2014 lors d’une offensive éclair lui ayant permis de contrôler de vastes territoires en Syrie et en Irak. Il a depuis perdu une grande partie de ces zones et ne contrôlent plus que 7% de l’Irak, selon un porte-parole militaire. ACP/FNG/Kayu/FMB