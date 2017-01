Les forces vives du Haut Katanga invitées à participer au développement de la province

Lubumbashi, 15 Janv.2017(ACP) Les forces vives du Haut Katanga ont été invitées, samedi dans le jardin de la résidence officielle du gouverneur de la province, à Lubumbashi, à participer activement au développement de la province, par le gouverneur, Jean Claude Kazembe Musonda a l’occasion de la cérémonie de l’échange de vœux de nouvel an.

A cette occasion, le gouverneur du Haut Katanga a demandé à la population de sa juridiction de mettre fin à la culture de l’attentisme, car l’État ne doit pas tous faire seul mais. Il a ajouté qu’ avec le concours de tous l’Etat est capable de réaliser des grands projets avant d’exhorter toutes les forces vives de se lever comme un seul homme pour booster la province vers un avenir meilleur et de mettre en pratique le mot d’ordre hérité de feu Mzee Laurent Désiré Kabila à savoir » Prenez-vous en charge », de décourager les esprits maléfiques qui visent la destruction de la province.

Le gouverneur de la province du Haut Katanga a présenté les voeux de nouvel an au Chef de l’Etat et aux représentants de toutes les forces vives en leur souhaitant une année plus meilleure.

Auparavant, le président du collège des chefs de divisions provinciale, M.Bivo Muyumba Mwenge , avait, au nom de toute la population de la province, en celui de tous les membres des corps constitués, présenté les meilleurs vœux de nouvel an au gouverneur et aux membres du gouvernement.

Il a rendu les hommages les plus déférents au Président de la république , qui grâce à son sens élevé de responsabilité et patriotisme a initié et convoqué le dialogue entre la classe politique congolaise pour l’organisation des élections démocratiques , transparentes et paisibles dont les résolutions augurent une année 2017 éminemment politique et empreinte d’espérance de paix.

Il a souhaité que les forces vives encouragent et soutiennent les efforts engagé par le gouverneur du Haut Katanga dans plusieurs secteurs notamment le projet de village agricole …l’esprit d’initiative dont il fait montre dans la conduite de différents chantiers à travers la province.

Cette cérémonie été rehaussée de la présence des représentants des confessions religieuses, des membres du corps académique, les responsables des partis politiques, associations socio culturelles,les directeurs des entreprises publiques et privées, des chefs de divisions provinciales etc. ACP/Kayu/KGD