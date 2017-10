Formation à Bukavu sur la protection des victimes et témoins des violences sexuelles

Bukavu, 17 Oct. 2017 (ACP).- Le Bureau Conjoint des Nations-Unies aux Droits de l’Homme de la MONUSCO, en collaboration avec le groupe d’experts «Etat de droits et violences sexuelles»,vient d’organiser à Bukavu, dans la Province du Nord-Kivu, une session de formation axée sur «le rôle et les bonnes pratiques des avocats et ONG dans la pratique professionnelle d’assistance et d’accompagnement judiciaires et dans la protection des victimes et témoins des violences sexuelles dans les zones de conflit armé.»

Cette formation de deux jours au profit des avocats, des membres de la société civile ainsi que des ONG et points focaux de la province du Sud-Kivu vise à renforcer les compétences des acteurs en matière de pratique professionnelle et de stratégie d’action dans la protection des victimes et témoins en justice pénale et à favoriser un échange d’expériences entre avocats et les membres de la société civile chargés d’assister ou de représenter des victimes de violations graves des droits humains et des crimes internationaux, a appris mardi l’ACP d’un membre de la société civile locale.

Douze modules ont été retenus pour une trentaine de participants, notamment «le cadre légal national et international définissant les violences sexuelles», «l’application des lois sur les violences sexuelles en RDC», «les questions liées à la procédure relative à l’assistance judiciaire aux victimes des violences sexuelles», «le rôle du Barreau et de l’avocat dans le protection des victimes et témoins, en collaboration avec les ONG, dans les phases de la procédure judiciaire» et «le rôle du Barreau et de l’avocat dans le protection des victimes et témoins en collaboration avec les ONG dans les phases de la procédure judiciaire». Le Professeur Nyabirungu Mwene Songa, Me Franck Mulenda, Me Safari Zozo et le Colonel magistrat Freddy Mukendi ont été retenus comme intervenants au cours de ces assises. ACP/Mat/JGD