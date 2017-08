Formation de 25 animateurs communautaires sur l’éveil d’esprit d’entreprenariat par une ONG

Kinshasa, 08 août2017 (ACP).- Vingt-cinq (25) animateurs communautaires dont des hommes et des femmes ont suivi, du 17 juillet au 7 août à Kinshasa, une formation sur l’éveil d’esprit d’entreprenariat responsable, en vue de faciliter l’exécution du Plan d’action 2O17-2O19 de la Voix de la femme africaine (VOFA), a annoncé mardi à l’ACP sa présidente, Edith Masamba Situwe.

Les participants ont été aussi formés sur les techniques de communication et d’animation communautaire ainsi que sur celles de conservation et de transformation alimentaires et chimiques.

Selon Mme Masamba, le programme de ce plan consiste à aller vers la cible, en impliquant les leaders religieux, pour atteindre les femmes, membres de leurs églises et les chefs d’établissements scolaires pour les élèves adolescentes.

« Un personnel formé, constitue une équipe d’acteurs garantissant la réalisation du programme sur terrain et une assurance pour atteindre les objectifs assignés à ce plan d’action », a-t-elle dit.

Il s’agit notamment d’éveiller et de renforcer les compétences des femmes et des jeunes filles, d’augmenter leurs revenus par l’exercice des activités économiques et l’accès au crédit et d’aider les communautés à vivre et à promouvoir l’approche genre.

L’ONGD VOFA, a rappelé sa présidente, dont la mission consiste à améliorer les conditions de vie et la position sociale de la femme et de la jeune fille au niveau de la base, vise les adolescentes et les femmes, en besoin d’appui comme cible public. ACP/Fng/Mat/May