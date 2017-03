La formation de la femme, un moyen d’atteindre la parité 50-50 d’ici à 20130, selon Dr. Kyembe

Lubumbashi, 28 Mars 2017 (ACP).- La formation de la femme, surtout celle axée sur les métiers tels que la mécanique, la maçonnerie, la menuiserie et la compétitivité de la femme par rapport aux offres sur le marché du travail, est l’un de moyens efficaces pour atteindre la parité 50-50 d’ici 2030, a déclaré mardi à Lubumbashi, Dr. Françoise Kyembe Katanga, conseillère principale socio-culturelle du gouverneur de cette province au cours d’une interview exclusive accordée à l’ACP dans le cadre des activités du mois de la femme.

Elle a estimé que la scolarité est un atout pour l’épanouissement de la femme au même titre que l’homme. Selon elle, les parents ont l’obligation de donner les mêmes chances à tous les enfants sans discrimination et les orienter vers les écoles des métiers afin d’acquérir des compétences professionnelles dans différents secteurs.

Elle a proposé qu’il y ait une formation continue et adaptée pour les femmes qui sont déjà à court d’emploi pour leur permettre de s’assurer dans tous les domaines de la vie. Elle a insisté également sur le fait que la femme puisse participer à plusieurs conférences, échanges d’expérience pour essayer d’améliorer ses acquis pour son émergence et pour que la question de la parité 50-50 soit une réalité à l’horizon 2030.

Par ailleurs, elle pense que la femme partout où elle se trouve est appelée à assumer les mêmes fonctions que son partenaire homme et que le mois de mars ne vient que pour compléter la sensibilisation de chaque jour.

Elle invite toutes les femmes à se confirmer dans les domaines social, politique et autres et savoir que l’avenir de la femme de demain dépend de ce que la femme d’aujourd’hui fera afin que d’ici à 2030 la parité 50-50 soit effective. Dr. Françoise Kyembe est médecin de formation, initiatrice d’une fondation appelée «Dr. Françoise» et mère de famille. ACP/Fng/JGD