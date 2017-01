Formation en informatique appliquée de 53 sourds muets

Kinshasa, 30 janv. 2017 (ACP).- Le Centre d’enseignement informatique supérieur avancé (CEISA/ONG) a admis à son programme de formation 53 sourds muets qui ont débuté lundi les enseignements, a annoncé à l’ACP l’administrateur gestionnaire et chargé de la formation, Dieumerci Matshudi Senga.

Le CEISA agrée un programme spécifique de formation en informatique, appliquée aux personnes vulnérables en général et aux sourds muets en particulier, a indiqué M. Matshudi, ajoutant que pour cette catégorie de personnes, la formation est gratuite.

A cette première session d’une durée de trois mois figurent treize filles, recrutées lors de la campagne de sensibilisation menée par son organisation à travers la ville de Kinshasa.

L’objectif poursuivi par le CEISA est d’intégrer la catégorie des sourds-muets dans le circuit socio professionnel, permettant de favoriser leur autonomisation, de les aider à exercer une profession productive et ainsi les rendre utiles à la société pour contribuer au développement du pays, a dit le président de l’ONG, précisant que l’organisation, qui est à sa 12ème promotion a formé depuis sa création en 2013 plus de 200 personnes vulnérables en bureautique /informatique, maintenance, programmation, administration de base de données, installation de système d’exploitation, administration des réseaux et reportages audiovisuels.ACP/Kayu/Wet