Une formation des personnes chargées d’animer une structure nationalede l’Education Prénatale Naturelleen RDC

Kinshasa, 04 octobre 2017 (ACP).-Actions Communautaires pour le Développement Intégral (ACDI) en partenariat avec le Comité Scientifique pour la Biodiversité de la RDC (CSB)basé à l’Université de Kinshasa, a démarré mercredi à Kinshasa une session de formation des personnes qui se chargeront d’animer une structure nationale pouvant s’occuper de la vulgarisation de l’Education Prénatale Naturelle dans les différents milieux de vie en RDC.

Selon M. Claude Iluta coordonnateur l’ACDI cette formation, qui se tient du 04 au 05 Octobre 2017, s’adresse aux personnes remplissant un certain nombre de critères car elles seront, à leur tour, chargées d’assurer la formationen faveur de la pérennisation de l’éducation des populations.

« L’éducation prénatale naturelle a existé dans toutes les communautés humaines, notamment celles africaines de la République Démocratique du Congo », a-t-il indiqué soulignant que qu’elle est basée en grande partie sur « le savoir-faire et le savoir-être de la société traditionnelle »qui consistait entre autres à donner aux futurs parents, à savoir les femmes enceintes, des recettes pour préparer un accouchement doux et efficient.

L’Organisation Mondiale des Associations pour l’Education Prénatale, « OMAEP » de qui la structure congolaise émane, a rejoint les savoirs traditionnels africains en faisant de l’éducation prénatale naturelle son champ privilégié d’investigations et le socle d’une société éprise de paix et de justice.

C’est dans cette perspective qu’ un certain nombre de questions estimées importantes pour l’éducation prénatale et l’épanouissement harmonieux des sociétés, devant favoriser l’accès aux soins et à l’information à toutes les couches des populations, quelque soit leur revenu ou leur milieu de résidence, devra constituer un cheval de batailledans la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres maladies,en vue d’assurer à la future maman et au bébé un environnement sain et durable pour le bon épanouissement du citoyen de demain.

L’éducation prénatale naturelle crée un environnement bienveillant et protecteur afin que les enfants à naître soient des êtres sains, forts, équilibrés et intelligents, a-t-on fait savoir.

En 2012, les participantsà la conférenceinternationale sur l’Education Prénatale Naturelleorganisé à Kinshasa, en collaboration avec OMAEP,avaient émis les vœux de créer une structure nationale pouvant s’occuper de la vulgarisation de cette éducation.ACP/Kayu/BSG/JGD