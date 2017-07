Formation sur le Renforcement de capacités des autorités des forces de sécurité à Beni

Kinshasa, 19 juillet 2017 (ACP).- Le bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCDNUH) organise, du 19 au 20 juillet à Beni, au Nord-Kivu, une formation sur le renforcement des capacités des forces de sécurité et des autorités locales dans la promotion et la protection des droits politiques et des libertés publiques en période électorale.

L’information a été livrée mercredi par le porte-parole onusien, Mme Fabienne Pompey, au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations unies.

Elle a précisé qu’il s’agit d’outiller les forces de sécurité et les autorités locales afin qu’ils puissent assurer leur rôle dans la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ACP/FNG/Kayu/BSG/May/KJI