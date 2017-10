Formation sur les techniques de transformation de certains produits à Kinshasa

Kinshasa, 24 oct. 2017 (ACP).- Cent femmes, membres de l’ONG « Femmes debout » suivent, du 24 au 30 Octobre dans la commune de Ngaba, une formation sur les techniques de transformation de produits de 1ère nécessité, en vue de leur autonomisation, a déclaré mardi le coordonnateur cette structure, Mbungu, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Selon M. Mbungu, cette formation consiste en la fabrication des produits tels que la pommade à base d’avocat pour les cheveux, du lait de beauté à base de l’huile de palme et des désinfectants pour le nettoyage des maisons et des installations hygiéniques et la préparation des beignets et de gâteaux.

Il a estimé que cette formation permettra aux bénéficiaires d’assurer leur survie et celle de leurs familles respectives, en les épargnants de la mendicité et de la débauche dans la société.

« Une femme qui travaille sera capable de surmonter les difficultés de la vie et utile pour sa communauté et pour le développement de son pays », dit M. Mbungu.

Créée en 2005 à Kinshasa, cette ONG a pour objectif de lutter contre la pauvreté en aidant les femmes à se prendre en charge, indique-t-on. ACP/Ywm/Mat/Wet