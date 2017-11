Une forte mobilisation attendue dimanche par le TP Mazembe pour la réception de Supersport en finale de la C2

Kinshasa, 14 Nov. 201 (ACP).- Une forte mobilisation est attendue par le TP Mazembe pour la réception de Supersport United FC de l’Afrique du Sud, dimanche au stade TP Mazmbe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, pour la finale aller de la 14ème Coupe de la Confédération.

A quelques jours de cet événement, au terme d’une saison remarquable et au moment où les Corbeaux sont assez proches d’un doublé, les dirigeants du team noir et blanc appellent à une mobilisation générale à travers le site tpmazembe.com. «Cette saison, malgré l’élimination en Ligue des Champions, le club a été performant et les joueurs se sont investis pour arriver en finale de la deuxième compétition des clubs de la CAF (Confédération africaine de football). Ils méritent un stade vraiment plein pour cette finale aller, extrêmement importante, qu’il importe de gagner chez nous», disent-ils. «Nous savons que les supporteurs du TP Mazembe sont toujours capables de se mobiliser pour amener leur équipe au succès. C’est en étant appuyé par un grand public que nos joueurs vont retirer beaucoup de force des tribunes pour vaincre SuperSport. Les joueurs attendent que tout le monde fasse preuve d’union sacrée autour de l’équipe pour gagner… », ont-ils insisté. ACP/FNG/Mat/JGD