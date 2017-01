La fraîcheur des Lions l’emporte sur le volontarisme des Léopards lors du Cameroun-RDC (2-0)

Kinshasa, 08 janv. 2017 (ACP).- La fraîcheur de l’équipe nationale de football du Cameroun, les Lions Indomptables, l’a emporté sur le volontarisme de son homologue de la RDC, les Léopards, battu par 2-0, lors la rencontre amicale de préparation de la CAN (Coupe d’Afrique des nations)-Gabon 2017, jeudi 5 janvier 2017 au stade omnisports Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé.

Selon Fecofa-rdc.com, les Léopards bien que volontaires, n’ont pas réussi à tirer les Lions indomptables de la fraîcheur de leur tanière. Après une mi-temps blanche (0-0), sans un seul but, malgré quelques actions d’éclat de part et d’autre mais, surtout, cette action offensive qui a vu Cédric Bakambu, vers la 30ème minute de jeu, trouver la cage mais, malheureusement pour le Congolais, sifflé en position litigieuse, contre toute attente. L’on en est resté sur ce score nul vierge jusqu’aux citrons pour voir les deux entraîneurs remanier complètement leurs ossatures respectives.

Du onze de départ de Jean Florent Ibenge Ikwange, en 2ème période, il ne sera plus gardé que le gardien des buts Nicaise Kudimbana, qui terminera d’ailleurs cette rencontre et cinq joueurs de champ, en l’occurrence Merveille Bope Bokadi et Marcel Tisserand en défense, Rémy Mulumba dans l’entrejeu, Cédric Bakambu et Jérémy Bokila à l’attaque. Ils seront rejoints sur l’aire de jeu par Christian Luyindama Nekadio, Vital Nsimba et Jordan Ikoko en défense, Hervé Kage au milieu du terrain et Junior Kabananga au front en remplacement de Issama Mpeko Djo et Fabrice N’Sakala en défense, Paul-José Mpoku et Youssuf Mulumbu dans l’entrejeu et Firmin Mubele Ndombe à l’attaque.

De manière générale, les changements opérés par Hugo Broos en seconde période (Siani, Ndip et Moukandjo notamment) ont fait du bien à l’équipe. Tel n’a pas été le cas pour le coach congolais. Tout n’a pas été rose. Malgré leur bonne volonté, les joueurs congolais ont été souvent pris de vitesse par les véloces attaquants camerounais sur les côtés droit et gauche. La paire Bope-Tisserand dans l’axe central a plus que rassuré. Merveille Bope Bokadi, du fait de son impact physique, a été très présent et d’un efficace apport aux côtés de Marcel Tisserand. On peut aussi noter que les coups de pied arrêtés n’ont pas toujours été bien exploités. On imagine bien que le staff va s’atteler, durant le peu de temps qui reste, à améliorer les défauts. Il s’agira de s’affûter physiquement et de rester concentré…

On ne va pas certainement se morfondre sur cette défaite contre le Cameroun surtout que les Léopards n’ont pas eu à bénéficier des apports et du talent de tous leurs cadres dont Dieumerci Mbokani Bezua qui arrivait à Yaoundé au moment où se jouait le match. Mais, ce genre de rencontre fait forcément grandir, réfléchir et, naturellement, accoucher des leçons. Les Léopards en ont tiré sans nul doute de retour à leur quartier général du Centre d’excellence de la CAF de Mbankom avant les prochains matchs amicaux avec les équipes de la place et, surtout, face au Zimbabwe à Mbankomo.

Pour Jean Florent Ibenge Ikwange, le sélectionneur de la RDC : « L’on devra travailler encore plus. On ne va pas penser qu’on n’a pas voulu jouer ou qu’on regardait l’adversaire. On a récupéré certains joueurs que la veille au soir du match. Et c’est insultant pour le Cameroun qui a mérité sa victoire de le sous-estimer. On a mieux terminé la première mi-temps mais les différents changements nous ont déséquilibrés. Tout le monde nous voit en favori, ce qui rend notre tâche difficile. On a perdu, même si l’arbitre nous a refusé un but, mais on va encore plus travailler pour corriger notre manque d’agressivité. Heureusement que ce n’est pas pendant la CAN. On va en tout cas essayer de faire le meilleur résultat possible ».

Mulumbu Youssouf, le capitaine des Léopards pour sa part a reconnu que la défaite va les réveiller : « C’est une bonne gifle… Cette défaite va nous réveiller. Il nous reste une dizaine de jours pour nous préparer dans les meilleures conditions possibles. Il y a beaucoup d’attentes autour de nous et il est important de rester concentré sur le travail. Nous ne sommes pas inquiets. Nous tirons des enseignements de ce match pour continuer à bosser. D’autant qu’on a vu de bonnes choses, notamment en première période ».

C'est particulièrement à la 21ème mi-temps que les Lions indomptables ont fait la différence, se distinguant par un jeu beaucoup plus percutant et réaliste, notamment sur les flancs, malgré une défense camerounaise qui cafouillait de temps en temps face aux incursions congolaises. Mais, au finish, la satisfaction était camerounaise, en faveur des poulains d'Hugo Broos pour le match contre la RDC, que le Cameroun a gagné par 2-0.