Les frais académiques au centre des échanges à la Primature

Kinshasa, 05 Déc. 2017 (ACP).- La Problématique de la fixation des frais académiques et du taux de change, a été lundi au centre des échanges entre le Premier ministre Bruno Tshibala et une délégation des recteurs et directeurs généraux des Institutions et Universités de la RDC.

Le DG de l’Institut Pédagogique de Mbandaka (ISP), le Pr Patrick Mawa, qui s’est exprimé à l’issue de la rencontre, a fait savoir qu’il a été question de lever l’option sur la dernière décision du gouvernement se rapportant au payement des frais académiques.

Il a été souligné à ce propos que désormais, en matière de fixation des frais académiques, un dialogue autour du taux à payer entre les parties prenantes, à savoir le comité de gestion, les étudiants et le corps académique, doit être instauré, en tenant compte de la réalité de chaque province.

Après ce compromis, a poursuivi le prof Mawa, chaque institution présentera son rapport au ministre de tutelle qui transmettra la suite au Premier ministre. Le ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi a pour sa part réitéré la décision de l’Exécutif national de maintenir le taux retenu l’année passée et exhorté les responsables des universités à bannir l’exagération dans la fixation des frais académiques.

Le Premier ministre Bruno Tshibala a enfin insisté sur le climat de dialogue qui doit caractériser les rapports au sein de chaque établissement universitaire. ACP/Fng/Ymw/Mat/Kgd