Les Français mobilisés pour une élection incertaine

Kinshasa, 23 Avril 2017 (ACP).- Les Français se sont mobilisés de façon importante dès dimanche matin, comme en 2012, ce que traduit un taux de participation de 28,54% en métropole à la mi-journée pour le premier tour de l’élection présidentielle, incertain et sous haute surveillance, a rapporté l’AFP.

Pour assurer la sécurité des près de 47 millions d’électeurs, plus de 50.000 policiers et gendarmes, avec le concours de 7.000 militaires de l’opération Sentinelle, sont mobilisés, trois jours après l’attentat ayant coûté la vie à un policier sur les Champs-Elysées.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, le taux de participation ce dimanche à midi est quasiment stable par rapport au premier tour de 2012 (28,29%), qui avait enregistré un taux final de 79,48%.

Mais les 66.546 bureaux de vote de métropole, ouverts depuis 8H00, et ont été fermés à 19h00, une heure de plus que lors des présidentielles précédentes, et 20h00 dans les grandes villes. Le président sortant François Hollande, qui n’a adoubé aucun candidat, a glissé son bulletin à Tulle, son ancien fief électoral.

Certains électeurs semblaient encore indécis à la dernière minute. Ainsi Marie, médecin de 51 ans, s’apprêtait à voter à Lille, « sans trop savoir pour qui ». « J’y vais juste pour éliminer, parce que personne ne représente mes idées », a-t-elle dit à l’AFP.

A Pantin (Seine-Saint-Denis), Rita qui, à 61 ans, n’avait pas voté « depuis Giscard » en 1974, estimait que « tout est possible », se référant à la victoire surprise de Donald Trump aux Etats-Unis. Benoît, vendeur de 43 ans, jugeait que les attentats n’ont pas forcément changé la donne car « on vit avec » désormais. ACP/Fng/JGD