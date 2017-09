Francy BANGALA BOYOMA plaide pour l’équipe de foot Ball féminin bloqué à Kinshasa

Kisangani, 13 Sept. 2017 (ACP).- M. Francy BANGALA BOYOMA, un notable de la ville de Kisangani, déplore la manière dont les joueuses qui sont allé à Kinshasa, pour représenter la province de la Tshopo a la compétition nationale de foot Ball, sont abandonné à leurs tristes sort, pendant plus de deux mois bloqué à la capitale faute des titres de voyage.

M. BANGALA a lancé un SOS mercredi à la cour d’un entretien avec l’ACP, pour que les autorités provinciales trouvent une solution.

Par ailleurs, M. BANGALA appelle les filles et fils de la province de la Tshopo et d’autres personnes de bonne volonté de venir en aide aux joueuses de Kisangani pour qu’elles puissent regagne le chef-lieu de la Tshopo, parce que parmi les joueuses il y a des élèves et les étudiantes que leurs parents les réclament déjà. ACP/Fng/May/kji