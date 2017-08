Le frère de l’un de suspects arrêtés dans les attentats en Catalogne recherché par la police

Kinshasa 18 Aout 2017 (ACP).– La police a amorcé vendredi des recherches pour mettre la main sur le frère d’un des suspects arrêtés après des attentats meurtriers en Catalogne, sans savoir s’il s’agit du

conducteur en fuite de la camionnette qui a fauché des passants à Barcelone, ont rapporté des médias internationaux. « Nous cherchons Moussa Oukabir, mais pour le moment nous ne savons pas s’il est le conducteur de la camionnette. C’est la cible de nos recherches », a annoncé la police sur le réseau social Telegram.

Jeudi, un Marocain, Driss Oukabir, le frère de Moussa, a été arrêté à Ripoll à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone, quelques heures après qu’une camionnette blanche a foncé dans la foule de l’allée centrale des Ramblas, au cœur touristique de Barcelone, tuant au moins 13 personnes et en blessant une centaine.

Son conducteur s’est enfui à pied et était toujours dans la nature vendredi matin, selon le président de Catalogne Carles Puigdemont. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une Audi A3 a foncé sur la promenade du bord de mer de la station balnéaire de Cambrils, à 120 km au sud de Barcelone, blessant sept personnes dont une est morte vendredi à l’hôpital.

Une fusillade a éclaté au cours de laquelle cinq « terroristes présumés » ont été abattus par la police. Un autre homme a été arrêté à Ripoll, ont annoncé les Mossos d’Esquadra, la police catalane, sans donner plus de précisions.

Un troisième homme, espagnol et né à Melilla (enclave espagnole au Maroc), et dont l’identité n’a pas été révélée, a été arrêté à Alcanar, à 200 km au sud de Barcelone, là où une explosion a fait un mort mercredi soir dans une maison dont les occupants préparaient un engin explosif, d’après la police.

Les victimes sont de plus de 34 nationalités Les victimes des attentats perpétrés jeudi et vendredi en Catalogne sont d’au moins 34 nationalités: treize personnes ont été tuées dans l’attaque à Barcelone et une quatorzième a succombé à ses blessures dans l’attentat de Cambrils, et les deux attaques ont fait plus de 100 blessés.

Les victimes sont de nationalité allemande, algérienne, argentine, australienne, autrichienne, belge, marocaine, canadienne, chinoise, colombienne, cubaine, équatorienne, égyptienne, espagnole, américaine, philippine, française, britannique, grecque, néerlandaise, taïwanaise,

hondurienne, roumaine, hongroise, irlandaise, italienne, koweïtienne, macédonienne, mauritanienne, pakistanaise, péruvienne, dominicaine, turque et vénézuélienne, selon un bilan « provisoire » de la protection civile catalane.

La réaction de Donald Trump crée le malaise sur Twitter

En réaction à cette attaque, le secrétaire d’État américain a très vite assuré que son pays était «prêt à assister» les autorités espagnoles. Rex Tillerson ajoute : «Les terroristes à travers le monde doivent savoir que les Etats-Unis et leurs alliés sont déterminés à les trouver et les traduire en justice».

Le président Donald Trump a pour sa part, tweeté un peu plus tard pour condamner l’attentat terroriste. Une rapidité qui contraste avec la lenteur de sa réaction samedi 12 août après la mort d’une jeune femme tuée par un sympathisant néonazi aux Etats-Unis. «Soyez durs et forts, nous vous aimons», a-t-il d’abord conclu.

Mais le président américain ne s’est pas arrêté là. Il a ensuite encouragé d’«étudier» une méthode qui aurait permis il y a un siècle d’éradiquer le terrorisme islamiste pendant 35 ans, une référence déjà entendue lors de sa campagne électorale. «Il faut étudier ce que le général américain Pershing fit aux terroristes capturés. Il n’y eut plus de terrorisme radical islamique pendant 35 ans !», a-t-il tweeté.

Selon lui, pendant l’occupation des Philippines, le général Pershing aurait capturé 50 terroristes pour en exécuter 49 et renvoyer le dernier raconter dans son village ce à quoi il avait échappé. Mais double problème : d’une part, la technique est odieuse, et d’autre part il s’agit d’une fable, démentie par les historiens.

Ainsi, tout à son envie de promouvoir la loi du talion contre l’islam radical, Trump a raté l’occasion d’afficher une position rassembleuse et digne. ACP/Fng/JGD/Fmb/KJI/CFM