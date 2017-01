Le Front pour le respect de la Constitution promet de signer l’accord du 31 décembre 2016

Kinshasa, 05 janv. 2017 (ACP).- Le Front pour le respect de la Constitution (FRC) a promis de signer l’accord issu des discussions directes tenues au Centre interdiocésain sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), au cours d’un entretien, jeudi, avec les évêques de cette corporation catholique au siège du Mouvement de libération du Congo (MLC).

La coordonnatrice du FRC et secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba, qui l’a déclaré au sortir de cette rencontre, a affirmé que les médiateurs ont finalement compris le bien-fondé des revendications de sa plate-forme.

«Nous, nous sommes très pressés d’aller aux élections, parce que le seul mode qui nous intéresse pour accéder au pouvoir, c’est le mode constitutionnel. La non-signature par le Front (de l’accord politique du 31 décembre) n’est pas un problème. Incessamment, nous allons apposer notre signature, parce que la CENCO a compris que nos revendications sont du reste fondées», a-t-elle déclaré.

Après avoir participé aux discussions directes entre les signataires et non-signataires de l’accord politique du 18 octobre dernier à la cité de l’Union africaine, le Front pour le respect de la constitution a refusé de signer le 31 décembre dernier, l’accord sanctionnant la fin de travaux du Centre interdiocésain, rappelle-t-on.

« Ce refus n’est pas lié au contenu même de ce texte, mais plutôt au partage du pouvoir », a expliqué l’abbé Donatien Nshole, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui a participé aux discussions.

«Le Front est frustré et trouve qu’on n’a pas eu assez de considérations pour lui, dans la mesure où il a renoncé de participer au gouvernement et que l’unique endroit où il pouvait se retrouver était le Conseil national de suivi de l’accord », a précisé le prêtre, ajoutant que le FRC « ne trouve pas juste que la Primature soit donnée au Rassemblement et la présidence du Conseil national de suivi au patriarche de Limete ».

La CENCO avait remis mercredi l’Accord au Chef de l’Etat qui a demandé aux évêques catholiques de poursuivre les contacts en vue de parvenir à l’inclusivité par la signature de tous les autres acteurs politiques concernés, rappelle-t-on. ACP/Kayu/May