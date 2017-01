Le Front pour le respect de la Constitution signe l’accord du Centre interdiocésain

Kinshasa, 14 janv. 2017 (ACP)- Les délégués de la plate-forme politique « Front pour le respect de la Constitution » ont apposé, samedi 14 janvier, leur signature au bas de l’accord global et inclusif conclu le 31 décembre 2016 entre les acteurs politiques et sociaux au Centre interdiocésain, à Kinshasa/Gombe, en présence du nonce apostolique et de plusieurs partisans de cette plateforme politique.

Mme Eve Bazaiba, secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo (MLC) et présidente de cette plate-forme de l’opposition politique non-signataire de l’accord de l’UA, et deux autres délégués, ont signé ce document de haute portée patriotique tel que l’a qualifié Mgr Marcel Utembi, président de la CENCO.

Ce dernier a profité de l’occasion pour remercier le sénateur Jean-Pierre Bemba de son soutien à la CENCO et d’avoir invité les cadres de son parti à signer et à prendre une part active à ces pourparlers entre les Congolais pour la consolidation de la paix.

Mgr Utembi qui a fait la relecture du message du président du MLC lancé à partir de La Haye, a souligné l’importance que celui-ci accorde à cet accord global et inclusif qu’il considère comme « un socle pour l’alternance dans notre pays », en exhortant les cadres de son parti à rechercher l’intérêt supérieur de la nation, du peuple congolais, souci principal de la lutte du MLC.

Le vice-président de la CENCO et archevêque de Mbandaka-Bikoro, Mgr Fridolin Ambongo a salué le geste patriotique et positif de Mme Bazaiba, indiquant que les composantes qui ont travaillé vendredi sur les clés de répartition des ministères sur base des documents portant arrangement particulier doivent poursuivre leurs concertations dans l’objectif de la représentativité de toutes les composantes.

Il a aussi été question pour les évêques de continuer à prendre contact avec les membres du gouvernement et de l’opposition signataire de l’accord du 18 octobre 2016 qui ont promis de déposer leurs propositions relatives à l’arrangement particulier. Pendant ces trois jours de travaux, certains délégués avaient ajouté à l’ordre du jour l’évaluation de la mise en œuvre de la mesure de décrispation, mais la CENCO souhaite s’y pencher incessamment.

Les discussions se sont poursuivies sur les propositions des composantes sur la composition du Conseil national de suivi de l’accord (CNSA) par rapport au profil et la répartition des membres de cet organe. La plupart des participants ont affirmé à la presse avoir enregistré de grandes avancées dans les discussions sur l’arrangement particulier en ayant à cœur l’intérêt général, les élections et l’amélioration de la situation sociale de la population.

Les travaux reprendront mercredi prochain, au cours desquels chaque composante devra présenter ses propositions qui feront l’objet du débat en vue d’en ressortir une synthèse. ACP/ZNG/Kgd