Froome toujours en jaune pour la 10ème étape du 104ème Tour de France cycliste mardi à Périgueux

Kinshasa, 10 juillet 2017 (ACP).- Christopher Froome est toujours en jaune avant d’entamer, mardi, la 10ème étape du 104ème Tour de France cycliste, longue de 178 km entre Périgueux et Bergerac, avec départ prévu à 13h25’.

Avant le repos de lundi, la 9ème étape courue la veille a vu Rigoberto Uran vaincre Warren Barguil (Sunweb), au photo-finish, au terme d’un sprint très serré, après avoir couvert une distance de 181,5 km entre Nantua et Chambéry, en 5h07min22sec. Chistopher Froome qui avait terminé en troisième position, a conservé le maillot jaune.

Lilian Calmejane en solitaire pour s’octroyer la 8ème étape

Le Français Lilian Calmejane, 24 ans, s’est octroyé, en solitaire, sa première victoire d’étape pour son premier Tour de France en couvrant, samedi, la 8ème étape de la 104ème édition, entre Dole et Station des Rousses, longue de 187 km, en 4h30min29sec, soit une moyenne de 41,6 km/h.

Il a remporté avec énormément de courage une étape spectaculaire et folle, en moyenne montagne dans le Jura, a constaté le Journal du Tour. « Je me suis fait mal comme jamais », a réagi le coureur de l’équipe Direct Energie, exténué à l’arrivée. Le Français a fait coup double en prenant le maillot à pois.

Lilian Calmejane a viré en tête, seul, au sommet de la montée de la Combe de Laisia les Molunes, à 12 km de l’arrivée, la dernière difficulté de la journée. Il a devancé le Néerlandais Robert Kesing, qu’il a réussi à décrocher lors de la dernière ascension, et un autre Français, Guillaume Martin.

Le vainqueur du jour s’est cependant fait très peur à 5 km de l’arrivée, puisqu’il a été victime… de crampes ! Promis à la victoire, il aurait alors pu tout perdre. Mais fort heureusement pour lui, sa défaillance n’a duré que quelques secondes, le temps pour lui de remettre un dernier coup de collier et de, finalement, l’emporter au courage.

Christopher Froome, le maillot jaune, a connu, lui aussi, une grosse frayeur dans la descente de la côte de Viry, à 45 km de l’arrivée. Le Britannique a en effet mal négocié un virage, et est parti en tout droit. Plus de peur que de mal pour lui, qui a finalement pu revenir rapidement dans le peloton et conserver son maillot jaune à l’issue de l’étape.

Le cassement général s’établit comme suit : 1. FROOME Christopher 38h 26′ 28 », 2. ARU Fabio 38h 26′ 46 »’, 3. BARDET Romain 38h 27′ 19 »’, URAN Rigoberto 38h 27′ 23 », 5. FUGLSANG Jakob 38h 28′ 05 », 6. MARTIN Daniel 38h 28′ 12 », 7. YATES Simon 38h 28′ 30 », 8. QUINTANA Nairo 38h 28′ 41 », 9. LANDA Mikel 38h 29′ 34 », 10. BENNETT George 38h 30′ 21 ».’ ACP/FNG/Kayu/BSG/KGD