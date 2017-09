Gabon: Le ministre Bruno Ben Moubamba quitte le gouvernement

Kinshasa, 08 sept. 2017 (ACP).- Le ministre gabonais de l’Habitat, Bruno Ben Moubamba, a quitté le gouvernement, a indiqué jeudi soir un communiqué du Premier ministre. « Troisième homme » du scrutin présidentiel du 31 août 2016, avec un peu plus de 0,5% des voix, derrière M. Bongo et son rival Jean Ping, l’ex-opposant avait été nommé vice-Premier ministre fin septembre 2016 dans le premier gouvernement d’Emmanuel Issoze Ngondet, avant d’être rétrogradé au rang de ministre d’Etat lors d’un remaniement en août dernier.

Depuis sa nomination, cet ancien journaliste et philosophe de formation, avait agacé ses collègues de l’exécutif par son franc-parler dénonçant par exemple ce qu’il considérait être des pesanteurs de son administration. La veille de son limogeage, M. Ben Moubamba, 50 ans, avait attaqué frontalement le Premier ministre sur sa page Facebook.

« Quand on est chef d’un Gouvernement, il y a des choses qu’on n’a pas le droit de faire pour régler les comptes à des ministres qu’on n’aime pas« , écrivait-il en revendiquant la responsabilité sur les affaires foncières. « Vous voulez me faire partir et m’humilier ? N’utilisez pas des moyens déloyaux et illégaux. Je commence à en avoir assez de ces méthodes… Je ne suis pas venu au gouvernement pour vous servir de punching-ball », a ajouté M. Ben Moubamba.

Le gouvernement « ne saurait en aucune manière devenir un forum au sein duquel chaque individu fait valoir ses propres intérêts », indique le communiqué du Premier ministre annonçant le nom du remplaçant de M. Ben Moubamba, Josué Mbadinga Mbadinga. ACP/Ywm/Mat/Kgd