Gabriel Amisi accomplit dix ans au comité de direction de l’AS V. Club

Le Général Major Gabriel Amisi Kumba « Tango Four » a accompli, lundi, dix au comité de direction de l'AS V. Club de Kinshasa.

Gabriel Amisi Kumba a été en effet élu président du comité de direction de l’AS V. Club le mardi 27 mars 2007 au studio Mama Angebi de la RTNC, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa.

Lundi 27 mars 2017, son bilan présente 10 participations d’affilée en Coupes africaines interclubs dont 6 en Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football) et 4 en Coupe de la Confédération. Sous sa direction, l’AS V. Club, une équipe soumise à tous les sentiments des supporteurs, a livré 64 matches en compétitions continentales sur un total de 152 rencontres jouées depuis mai 1971. Le 64ème match est celui qui mis aux prise, le dimanche 19 mars 2017 au stade des Martyrs, le team vert et noir et la formation gambienne de Ports Authority FC, battue par 2-0, en 16èmes de finale retour de la 21ème Ligue des champions.

Dans cette épreuve-reine, les Dauphins Noirs ont disputé la finale en 2014, perdue sans la moindre défaite (2-2 à l’aller à Kinshasa, 1-1 au retour à Blida) face à l’Entente Sportive Sétifienne d’Algérie, sans oublier les quarts de finale à 4 à la 6ème Coupe de la Confédération, groupe A, en 2009.

Sur le plan national, le président Gabriel Amisi et son comité ont permis à V. Club de s’adjuger le championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) en 2010 et 2015, trophées à ajouter à celui conquis antérieurement par Pierrot Mumbulu Mumesa en 2003. Dans leur palmarès, ils arborent également des titres au championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) en 2009, 2010, 2011, et à la Super Coupe du Congo de football en 2015. ACP/FNG/Kayu/KGD