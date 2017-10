Kinshasa, 23 Oct. 2017 (ACP).- La gale peut être soignée par des remèdes locaux (recette naturelle ne provoquant aucune conséquence ou effet secondaire) sans aller à l’hopital, indique «Santé magazine» dans une livraison parvenue lundi à l’ACP.

Selon ce document, la gale peut affecter n’importe quelle personne, puisque des parasites qui la provoque ne recherche que des environnements chauds et n’est aucunement lié à l’hygiène ni à d’autres facteurs tels que l’âge, et le sexe.

Scientifiquement, la gale est connue sous le nom de scabiose, une maladie provoquée par un parasite appelé sarcopte ou scarpotes scabiei. Cet acarien se loge dans la peau et il est très difficile d’identifier les premiers symptômes. Il pénètre dans la peau et provoque une réaction allergique, qui si elle n’est pas traitée provoque une infection secondaire.

La gale se contracte habituellement par contact avec une autre personne, surtout pendant les saisons chaudes. L’un des symptômes le plus évidents est la démangeaison intense, qui s’intensifie surtout la nuit. Au début, des petites éruptions rouges apparaissent et au stade avancé, le patient peut apercevoir des croutes ou des squames.

Les acariens cherchent, les plis et les fissures dans le corps, entre les doigts, les poignets, les coudes, les fesses, les mamelons et même les zones intimes. Ils forment habituellement une gale crouteuse dans laquelle la peau est gravement affectée et peut même provoquer une infection du sang comme la septicémie, cette dernière est grave pouvant entrainer la mort.

Il est important de la soigner car si l’infection bactérienne n’est pas traitée à temps, il est probable que le reste de la famille soit également infectée. Cependant, il faut être prudente car ces acariens généralement cachés dans les accessoires comme les montres, les ceintures, les bracelets et les bagues.

Au stade avancé, il entraine la manifestation de la tachycardie, une basse pression, la fièvre, le frisson, les maux de tête, l’anxiété, le problème de la respiration et les douleurs musculaires. La même source recommande l’application pendant trente minutes du gel d’aloe Vera sur les zones infectées, estimant ses propriétés curatives excellentes dans le traitement de la démangeaison cutanée, capable de régénérer, dégonfler et cicatriser la zone infectée.

Le second remède est l’application du liquide blanc de la feuille ou de l’écorce du papayer, en grattant sur la zone, appliquer et laisser attendre jusqu’à la disparition du liquide, et le dernier consiste à un mélange du vinaigre blanc et une demie tasse d’eau (125 ml), en combinant la quantité d’eau et de vinaigre, appliquez le mélange avec un coton sur la zone et attendre 15 minutes et rincez cela à l’eau tiède. ACP/YWM/Kayu/JGD