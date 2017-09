Gaston Musemena sensibilise les militants du pprd haut Katanga à préparer les élections prochaines

Lubumbashi, 07 Sept 2017 (ACP).- Le Secrétaire exécutif chargé de la sécurité du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement (PPRD) et ministre de l’EPSP, Gaston Musemena, s’est entretenu mercredi au siège de son parti à Lubumbashi avec les cadres sur les préparatifs des élections prochaines et l’évolution de processus électoral en cours en RDC. Il a ainsi sensibilisé les cadres et militant du PPRD sur la redynamisation des activités du parti.

Dans sa communication, le secrétaire exécutif en charge de la sécurité, Gaston Musemena, a invité les militants du PPRD à porter la bannière du parti plus haut qu’avant, de défendre ses intérêts à travers la province, et d’être solidaires.

Il a prodigué des sages conseils aux militants et au gouverneur élu du Haut Katanga, pour l’avancement et le rayonnement du parti dans la province et la cohésion. ACP/FNG/Kayu/May