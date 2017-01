Le Général François Olenga somme Makenga et sa bande à se rendre aux autorités de la RDC.

Goma, 20 Janv. 2017 (ACP).- Le Général d’Armées François Olenga, chef de la maison militaire du Président de la République, en visite de travail au Nord-Kivu, a intimé vendredi 20 janvier, l’ordre formel au général autoproclamé et déchu Sultani Makenga et ses hommes à se rendre aux autorités congolaises de peur de subir la frappe de Forces Armées de la RDC (FARDC).

François Olenga qui a eu des échanges avec le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Julien Paluku, a avisé que la RDC et le Commandant suprême de son armée ne tolérerons jamais que la quiétude de la population soit troublée par qui que ce soit et d’où qu’il vienne.

Répondant à la presse au sortir des entretiens, le Général Olenga a affirmé être venu confirmer que ce que le Gouverneur Julien Paluku a dit au sujet de l’incursion, sur le sol congolais des Ex-M23, est une vérité corroborée également par les services des renseignements militaires. « Makenga, je lui demande de rentrer dans son pays », a ordonné le Chef de la maison militaire du Président Joseph Kabila qui, dans un ton fort, a indiqué que « l’on ne peut plus accepter la déstabilisation du Congo » rappelant que les congolais ont les idées tournées non seulement vers l’organisation des élections et vaquer librement à ses occupations.

La visite au Nord-Kivu du General François Olenga intervient au moment où l’Ouganda vient enfin de reconnaitre la désertion du camp de Bihanga, des ex-rebelles M23.

Le même pays a avoué avoir mis la main sur une centaine de ces fugitifs au niveau de la ville de Mbarara tout en avouant avoir perdu le contrôle sur une quarantaine d’autres anciens M23.

Lors de leur capitulation les ex-rebelles du M23 défaits avaient pris la destination de l’Ouganda et du Rwanda où ils avaient été cantonnés dans les camps de Bihanga (Ouganda) et Kibungo(Rwanda).

Le Gouverneur Julien Paluku avait dénoncé, dimanche dernier, par voie de presse, une forte menace de déstabilisation généralisée du Nord-Kivu et de la RDC à partir de l’Ouganda. Trois jours plus tard, le General François Kamanzi, commandant intérimaire de la 34ème Région militaire du Nord-Kivu, avait quant à lui, présenté quatre présumés instigateurs d’une nouvelle rébellion à partir de cette partie du pays.

Parmi les quatre hommes, deux se sont présentés comme ayant foui le camp rwandais de Kibungo. Ces derniers avaient été appréhendés au niveau de la barrière de Mubambiro sur la route Goma-Sake avec deux armes ACP/Kayu/Wet