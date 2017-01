Le Général Kalume Numbi annonce l’assainissement des effectifs au MNS

Kinshasa, 10 janv. 2017 (ACP).- Le nouveau coordonnateur du Mécanisme national de suivi et de supervision de la mise en œuvre de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba(MNS), le lieutenant général Denis Kalume Numbi, a annoncé, mardi à la presse, l’assainissement des effectifs de cette structure ramenés d’une centaine à une vingtaine des personnes.

« Le recensement des effectifs a été fait et montre qu’il y avait pléthore. C’est pourquoi, conformément à l’article 15 de l’ordonnance créant le Mécanisme National de Suivi, j’ai pris un acte administratif, sous forme d’une décision, fixant à 18 l’effectif d’un noyau restreint de collaborateurs chargé de m’épauler provisoirement, pour la mise en place des structures et procédures, en attendant l’approbation de l’organigramme et le tableau organique que nous avons proposés au Comité de pilotage et le recrutement éventuel. », a dit en substance le coordonnateur du MNS.

Pour permettre le redémarrage de cette institution placée sous l’autorité du Président de la République, Kalume Numbi a entrepris des actions urgentes ayant conduit à la réhabilitation des bâtiments et à l’acquisition des « équipements minima des bureaux pour remplacer les machines et autres matériels disparus pendant la période de flottement. »

D’autres actions urgentes concernent « la mise en place des cadres juridiques » concrétisées par la confection du projet de règlement intérieur, de l’organigramme du Comité exécutif, du tableau organique, du plan d’action des six engagements nationaux, et du plan de suivi de leur mise en application.

Le lieutenant général Denis Kalume Numbi a repris contact avec les partenaires stratégiques étrangers avec des récentes audiences accordées au représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Maman Sidikou, à l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, et au commandant des forces de la Monusco, le général Derrick Mgwebi.

Le Mécanisme national de suivi et de supervision de la mise en œuvre de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba, pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs a été créé le 13 mai 2013. Il comprend trois organes : le Comité de pilotage présidé par le Chef de l’Etat, le Comité exécutif coordonné par le lieutenant général Denis Kalume Numbi nommé à ce poste le 10 octobre 2016, et le Conseil consultatif, en instance de constitution. ACP/Mat/May