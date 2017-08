Le général Kasongo renouvelle les mesures relatives à la circulation de véhicules à Kinshasa

Kinshasa, 08 août 2017(ACP).- Le général Sylvano Kasongo, commissaire provincial de la ville de Kinshasa, a accordé le week-end dernier une interview à Molière TV, au cours de laquelle il a insisté sur l’application des mesures déjà prises par l’autorité urbaine, qui visent la réglementation de la circulation des véhicules automobiles dans la capitale.

Ces mesures consistent à sécuriser les personnes et leurs biens par la mise en application rigoureuses des dispositions jusqu’alors restées pendantes.

Elles portent sur l’interdiction aux bus et taxis-bus transportant les passagers de rouler avec les portières ouvertes, les convoyeur, communément appelés ‘’Receveurs’’ de s’accrocher aux portières ou derrière ces véhicules. Selon le général Kasongo, le chauffeur qui conduit sans tenir compte de ces instructions doit immédiatement subir la rigueur de la loi sur place, même si ledit receveur prenait fuite.

Pas de taxi-moto à la Gombe

Dans le même cadre, le général Kasongo a réitéré la décision interdisant aux taxis-motos d’exercer dans la commune de la Gombe, siège des institutions du pays. Selon lui la décision prise par les autorités urbaines en son temps ne doivent pas souffrir d’application , afin de protéger la population contre des accidents de circulation et des embouteillages inutiles provoqués par les conducteurs de ce moyen de transport, notamment sur le boulevard du 30 Juin ou sur d’autres voies principales.

Il s’agit également du port obligatoire de casque par les motocyclistes, pour la protection des usagers et également des conducteurs en cas d’accident de circulation.

Certains motocyclistes communément appelés ‘’Wewa’’ interrogés mardi par l’ACP, ont tout simplement regretté l’actualisation de cette mesure. Ils ont souligné que cette mesure pénalise beaucoup leurs clients qui fréquentent les différents ports fluviaux le long du fleuve Congo et ceux qui se trouvent à des endroits inaccessibles par véhicules. Ils demandent que l’Hôtel de ville puisse revoir cette mesure afin de faciliter le déplacement de la population. Pour ces transporteurs, la moto est un moyen de transport rapide pour les déplacements des milliers de personnes même pour celles habitant la commune de la Gombe.

Interdiction aux longs véhicules de circuler la journée

Le numéro 1 de la police pour la ville de Kinshasa est revenu sur une autre mesure qui n’a été appliquée que pendant quelques jours et qui souffre actuellement de son exécution. Il s’agit de la circulation diurne de longs véhicules à travers les artères de la capitale.

Cette mesure concerne les véhicules à remorques en provenance ou en partance de la province du Kongo central. La circulation la journée de ces véhicules, a dit le général Kasongo, créée d’embouteillages sur les voies principales à Kinshasa et gênent la circulation d’autres véhicules. Il a précisé que leur circulation est interdite la journée pour leur permettre de rouler à l’aise la nuit.

Plus d’alarme pour le corbillard

D’après le chef de la police de Kinshasa, les corbillards ne sont pas autorisés d’utiliser l’alarme à travers la ville. Pour lui l’alarme ne peut être utilisée que pour les cortèges officiels et pour les ambulances.

« Je ne comprends pas pourquoi il faut sonner l’alarme à bord d’un véhicule transportant un mort », a dit le général Kasongo qui précise que l’application de cette mesure permettra d’éviter la confusion entre les véhicules officiels et les véhicules destinés au transport des personnes décédées ou les taxis-motos.

Par ailleurs, le général Kasongo a abordé avec Molière TV d’autres aspects du programme d’action du commissariat provincial, entre autres les tapages diurne et nocturne alimentés par les confessions religieuses et les débits de boissons. Ces tapages, a-t-il fait remarquer, ne tiennent pas compte de la quiétude et du repos dont a besoin la population environnante.

Il a promis d’appliquer avec rigueur la loi en la matière, indiquant que plusieurs instruments de musique ont été déjà confisqués et que l’opération doit se poursuivre à travers la capitale, parce que personne n’est au-dessus de la loi. ACP/Fng/Mat/May/CFM