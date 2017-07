Gestion durable des ressources en eau de la RDC au centre d’une journée scientifique au CGEA/CREN-K

Kinshasa, 02 juillet 2017(ACP)-Le Commissariat général à l’énergie atomique /Centre régional d’études nucléaires de Kinshasa (CGEA/CREN-K) a organisé, jeudi, une journée scientifique sur la « Gestion durable des ressources en eau en RDC », avec la collaboration de diverses institutions scientifiques et universitaires en vue de vulgariser les résultats des travaux de recherche liés à la gestion de ces ressources qui constituent un véritable défi dans le pays.

Selon le commissaire général à l’énergie atomique, le Pr Vincent Lukanda Mwamba, « face à ce défi, la gestion durable des ressources en eau, dans le contexte actuel du changement climatique, devrait être basée sur des connaissances scientifiques approfondies et des résultats fiables ».

Le CGEA/CREN-K , quant à lui, mène des recherches impliquant l’énergie atomique en vue notamment de relever le déficit en informations scientifiques pertinentes sur les ressources en eau du pays et de doter le gouvernement et les gestionnaires de cette ressource d’outils d’aide à la décision pour l’exploitation durable des ressources nationales et transfrontalières ainsi que les enjeux environnementaux.

Il a souligné la nécessité de la prise en compte de la recherche scientifique au développement socio-économique du pays avant de demander au ministre de la Recherche scientifique et de technologie Heva Muakasa d’être leur interprète auprès des décideurs politiques pour appuyer ces initiatives.

Plus de treize conférences démontrant la contribution de l’atome au développement socio-économique ont été présentées à la communauté scientifique. Le directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique, Augustin Fuka Nzau, a exprimé la détermination du ministre à s’employer pour la promotion de ce secteur important pour le développement du pays.

Ces assises ont été précédées par la journée portes ouvertes organisée le 24 juin dernier en marge du 58ème anniversaire de du centre nucléaire pour attirer l’attention du public sur l’utilisation des applications pacifiques de l’énergie atomique au CGEA/CREN-K, qui a acquis son premier réacteur de recherche en 1959. ACP/Mat/Kgd