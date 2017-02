La gestion responsable de l’environnement et de l’insalubrité évoquée à l’UNIKIN

Kinshasa, 08 févr. 2017 (ACP).- La problématique de la gestion responsable de l’environnement et de l’insalubrité a été évoquée aux journées scientifiques organisées les 06 et 07 février 2017 par la faculté de droit de l’Université de Kinshasa (UNIKIN).

Le Pr Paulin Mundele a indiqué dans son intervention sur la question que la gestion rationnelle des déchets revient au pouvoir public, soulignant l’existence d’un édit de la ville de Kinshasa en la matière qui prévoit plusieurs mesures à ce sujet.

Kinshasa, a-t-il dit, est dans une situation d’insalubrité dont les causes sont l’extension incontrôlée de la ville, le dysfonctionnement des services communaux d’assainissement, l’absence de nouvelles structures d’assainissement et le manque de moyens de fonctionnent des anciennes structures.

« Pour améliorer cette situation, on doit s’attaquer aux causes, attirer les investissements dans le secteur d’assainissement et mener des actions en associant la population pour rendre vivant le droit de l’assainissement », a estimé le Pr Mundele. ACP/Fng/Zng/May