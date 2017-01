La gestion des services médicaux de la Banque Centrale du Congo  confiée au groupe Fransgos

Kinshasa, 18 janv. 2017(ACP).- Le groupe colombien Fransgos de M. Luc Gérard gère désormais les services médicaux de la Banque Centrale du Congo(BCC), a-t-on appris mercredi des sources syndicales de cette institution.

Cette décision de la BCC entre dans le cadre de la décentralisation de gestion des activités connexes de la Banque et au protocole d’accord signé entre la BCC et le groupe. Le personnel médical de la BCC est appelé à choisir entre rester à l’administration et entrer au nouveau groupe qui a la charge de le gérer.

Le personnel médical précise-t-on, est transférable d’office au groupe Fransgos. La durée du contrat est de 30ans souligne la même source. La mise en application de la décision interviendra au mois de février. ACP/Zng/May