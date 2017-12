Le gouvernement appelé à doter l’INS d’un budget conséquent

Kinshasa, 01 Déc. 2017 (ACP).- Les participants aux assises de la journée scientifique organisée jeudi, en marge de la célébration de la journée africaine de la statistique par la commission économique pour l’Afrique(CEA), célébrée le 18 novembre de chaque année, ont recommandé au gouvernement de doter l’Institut national de la Statistique(INS) d’un budget conséquent pour la production des statistiques fiables.

La journée a été placée sous le thème : « Améliorer les vies en améliorant les statistiques », les participants ont aussi recommandé à l’Institut national de la statistique de produire des données statistiques de bonne qualité et à jour dans la durabilité, d’harmoniser les méthodes de calcul des indices statistiques, d’amener le gouvernement à s’investir tout en allouant les moyens nécessaires au Système statistique national(SSN) pour la production de l’information statistique fiable, actuelle et pertinente et de donner le pouvoir à l’INS de certifier toutes les statistiques en RDC.

Le vice-ministre au Plan, Y.K Zekpele Mo- Ndombe qui a présidé à cette journée africaine de la statistique a dans son intervention félicité le gouvernement pour son engagement à améliorer les statistiques économiques et à l’émergence de la RDC à l’horizon 2030.

Il a fait remarquer que la journée scientifique est une opportunité pour les chercheurs d’échanger sur des sujets d’intérêt général, en l’occurrence les statistiques économiques qui permettent à la RDC d’améliorer durablement les conditions de vie des populations.

« Les statistiques économiques fiables utilisées de façon appropriée », a dit le vice-ministre, peuvent déboucher sur l’amélioration des conditions de vie des individus en éclairant judicieusement les politiques dans les prises des décisions.

Le rôle du système statistique national

Selon lui, les statistiques économiques ont une grande importance dans la vie socioéconomique de la population.

A cet effet, il a indiqué que les statistiques économiques suscitent pour l’Afrique en général et la RDC en particulier beaucoup d’interrogation, soulignant que la production des statistiques de bonne qualité est naturellement une question de choix public. La production des statistiques, a-t-il ajouté, constitue un investissement de base indéniable. L’investissement dans l’infrastructure statistique conduit le pays qui a fait ce choix à la prospérité rapide et inclusive.

Le vice-ministre a noté qu’en alignant l’une des conférences sur les statistiques économiques, le comité organisateur a voulu nous offrir à coup sûr l’occasion de scruter de la qualité et de la quantité de ces données, en vue d’examiner dans quelles proportions, elles peuvent conduire les responsables ou décideurs politiques à une prise des décisions pertinentes et élaborer un cadre national pour le bien-être collectif.

C’est dans ce cadre que le gouvernement s’interroge sur le « comment soutenir notre Système statistique national en vue de produire des statistiques économiques de qualité » ce, en fonction de l’engagement des Nations-Unies pris en 2015. Selon cet engagement, 193 pays se sentent engagés sur les 17objectifs du développement durable(ODD) à atteindre d’ici 2030, a fait remarquer le vice-ministre.

«Nous sommes aujourd’hui face à une situation dans laquelle le renforcement des capacités statistiques a le pouvoir de faire pencher la balance en faveur de développement et dans laquelle les anciennes difficultés demeurent alors que les nouvelles possibilités apparaissent », a dit le vice-ministre.

M.Y.K Zekpele Mo- Ndombe a laissé entendre que le SSN se doit de fournir des enseignements statistiques permanant, complets, précis et objectifs permettant de faire la lumière sur les grandes préoccupations et les enjeux sociaux, économiques et environnementaux du pays. Ces données produites et publiées doivent être axées sur les besoins et les attentes des utilisateurs.

Pour disposer des statistiques fiables et de qualité, le vice-ministre a fait savoir que le SSN congolais doit s’ajuster pour répondre adéquatement à cette demande, faire le suivi de différents cadres de développement ainsi que les engagements auxquels la RDC a souscrit.

Il a affirmé que le pays fait face à un des défis majeurs auxquels qui se rapporte à l’insuffisance en qualité et en quantité du personnel de l’INS.

Objectif de la journée selon le DG de l’INS

Pour le Directeur général a.i de l’INS, M.Roger Shulungu Runika, l’objectif général de cette journée est de faire un plaidoyer auprès du grand public sur l’intérêt et l’utilité de la statistique comme outils d’aide à la prise des décisions. Il a précisé que cette journée offre une opportunité pour un bon enracinement de la culture statistique afin que l’organe central du SSN soit mieux connu pour un meilleur appui politique mais également une bonne valorisation de la production et diffusion des statistiques officielles.

D’une manière global, elle a pour objectif de contribuer à sensibiliser le public sur l’importance des statistiques dans le développement économique et social et dans la protection de l’environnement.

D’une manière spécifique, la journée a pour objectif d’exposer sur la disponibilité des statistiques économiques en quantité et en qualité, fiables et à jour en RDC. Il s’agit également d’échanger sur les approches de diffusion et de dissémination des résultats.

M.Shulungu a indiqué que cette journée a été instituée en 2008 par la commission de l’Union africaine pour que les autorités en charge du développement économique prennent conscience du rôle crucial de la statistique en tant bien public et infrastructure de base du processus de développement.

En adoptant le thème, a-t-il dit, la commission de l’Union africaine veut attirer l’attention des décideurs, des partenaires techniques et financiers, les producteurs des données, des chercheurs et du public sur l’importance et l’utilité des statistiques pour une meilleure prise de décision en matière de planification et de gestion économique de développement ainsi que de suivi politiques mis en place pour qu’elles se reflètent dans la vie des congolais.

Pour relever le défi de la disponibilité des statistiques économiques de qualité et à temps, M. Shulungu a indiqué que les pouvoirs publics ont perçu très tôt la nécessité de disposer d’un cadre de référence pour le développement de la statistique en RDC.

Dans ce cadre, le gouvernement a adopté le premier document « de la stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS 2013-2017), soulignant qu’une deuxième génération de la SDNS en cours, doit viser à renforcer les acquis de la mise en œuvre et à corriger les insuffisances constatées dans la première SNDS.

Le Directeur général a i de l’INS a fait part de la mise sur pieds par les Nations-Unies après 2015 d’un nouveau programme, dénommé : Objectifs de développement durable (ODD) dont les objectifs et les cibles poseront tout un défi pour le Système statistique national congolais (SSN). Ces objectifs, a-t-il ajouté, créent une demande inédite dans presque tous les domaines.

Il a fait remarquer que l’un des défis majeurs auxquels le SSN fait face est celui de l’insuffisance en quantité en qualité des professionnels de la statistique. Le gouvernement s’est engagé à former une masse critique des cadres dans des écoles nationales et sous-régionales, a-t-il affirmé. ACP/Mat/Kgd