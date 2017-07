Le gouvernement de la RDC appelé à appuyer le plan national de développement des ressources humaines de la santé

Kinshasa, 27 juillet 2017 (ACP).- Le gouvernement de la RDC a été appelé à appuyer le plan national de développement des ressources humaines de la santé par les syndicats des médecins des services publics réunis du 24 au 26 juillet au cours des travaux de la commission ad hoc pour l’examen de leurs cahiers de charge.

Cette recommandation découle de la sous commission administrative sur la question de la planification de la mécanisation des médecins non payés, notamment sur la question de pléthore des médecins dans les grandes villes et la carence dans certaines provinces et zones de santé rurales.

Cette sous commission a également recommandé la poursuite de la bancarisation de la rémunération des médecins à travers toute la République, conformément au plan d’actions prioritaires de 2017 arrêté par le Comité de suivi de paie (CSP) des agents et fonctionnaires de l’Etat. Elle a aussi plaidé pour la prise de toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité des professionnels de santé dans les zones à risque, la prise en charge des indemnités de fin carrière conformément aux textes en vigueur.

Par ailleurs, la sous commission financière a recommandé le fonctionnement effectif de la commission d’harmonisation des effectifs et de la masse des médecins des services publics de l’Etat. Cette sous commission a, après analyse des outils disponibles, notamment le décret no 06/130 du 26 octobre 2006 portant statut spécifique des médecins des services publics de l’Etat, la loi des finances n »17/005 du 23 juin 2017 pour l’exercice 2017 et tant d’autres documents, proposé l’actualisation du taux de la prime de risque professionnel, le déblocage des primes et salaires des médecins bloqués et le paiement des litiges financiers.

Chaque commission était composé de 16 membres, parmi lesquels les membres de SYMECO et de SYNAMED, les agents des ministères de la Santé, du Budget et de la Fonction publique, des Finances.

Organisés par le ministère de la Santé, les travaux de cette commission ont lieu suite à l’audience que le 1er ministre, Bruno TShibala Nzenze, avait accordée aux syndicats des médecins SYMECO et SYNAMED conduits par le ministre de la Santé, Oly Ilunga Kalenga, en date du 21 juin 2017. ACP/Fng/Ywm/Kayu/May