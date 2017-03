Le gouvernement de la RDC appelé à rendre effective la gratuité de l’enseignement pour l’année 2017-2018

Kinshasa, 14 mars 2017 (ACP).- Le consortium « Femme plus » a appelé le gouvernement congolais à rendre obligatoire l’éducation des jeunes et enfants à l’âge de scolarité en général et des jeunes filles en particulier non seulement pour l’année 2017-2018 en RDC, mais aussi assorties des sanctions envers les contrevenants, indique un document de cette structure dont une copie est parvenu mardi à l’ACP.

La source souligne qu’il est impérieux pour le gouvernement de réhabiliter le système d’orientation scolaire et de renforcer les capacités des conseillers en orientation scolaire, des enseignants du 3ème degré du primaire et ceux du cycle d’orientation pour aider les filles au choix des filières de la science et de la technologie. Il en est de même de l’intégration des notions de genre, des droits des femmes et d’égalité des sexes dans le programme et système éducatif en RDC.

Par ailleurs, le gouvernement devra accroitre l’apport du budget consacré à l’éducation jusqu’à atteindre 5% du produit intérieur brut (PIB), qui est la moyenne en Afrique subsaharienne, doter un salaire décent et des matériels didactiques de qualités aux enseignants à tous les niveaux.

Il s’agira également de poursuivre et de renforcer la campagne « toutes les filles à l’école » ainsi que de mettre en place des mesures incitatives pour encourager les femmes et les jeunes filles à intégrer d’une part, le secteur de la science et de la technologie, et d’autre part, le secteur formel.

Doter les organisations féminines de moyens suffisants pour affronter le processus électoral

Le consortium « Femme plus » exhorte le gouvernement à appuyer les organisations féminines avec des moyens suffisants pour leur permettre d’affronter le processus électoral et de renforcer leurs capacités en matière civique, politique et électoral.

Il est important, souligne la source, pour le gouvernement d’assister le mouvement féminin et de veiller à ce que les partis politiques respectent le principe de la parité pour toutes les listes électorales et nominatives.

Le gouvernement devra prendre des mesures de protection sociale en faveur de ces femmes tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques, conclut la source. ACP/FNG/Kayu/Wet