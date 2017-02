Le gouvernement et la FIB soutiennent la société COTREFOR contre la plainte de l’ONG française GREENPEACE

Kinshasa, 25 Fév. 2017 (ACP).- Le gouvernement de la RDC, à travers le ministre de l’Environnement, Conservation de la nature et développement durable Atis Kabongo Kalonji, a exprimé son soutien sans réserve aux activités de l’entreprise d’exploitation forestière COTREFOR, au cours d’une conférence de presse animée conjointement vendredi au CEPAS ( Centre d’études pour l’action sociale), dans la commune de la Gombe, avec le président de la Fédération des industriels du bois (FIB), Gabriel Mola Motiya.

Pour mémoire, la société COTREFOR fait l’objet pour la seconde fois d’une plainte contre X déposée contre elle par l’ONG française GREENPEACE Et ce, pour le trafic illégal du bois et manquement au devoir de diligence raisonnée ( réglementation en matière de vente du bois appliquée dans l’Union européenne) A rappeler que cette plainte datant de 2O16 était précédée par celle de 2O15 classée sans suite par un procureur de la Rochelle (France).

Dans son intervention, le ministre de l’Environnement a souligné que son attention se focalise sur le respect du moratoire imposé à la RDC depuis 15 ans en matière d’exploitation de ses forêts et travaille afin de parvenir à la levée de cette mesure avec l’appui de la Banque mondiale.

Il a souligné que Greenpeace utilise des informations non fondées dans ses plaintes, dans le but de limiter les importations congolaises de bois en France.

Selon le ministre Kabongo Kalonji, CONTREFOR respecte toutes les obligations légales et fiscales en la matière et dispose de tous les documents sans lesquels, la sortie de bois de notre pays serait impossible.

Il a été complété par le secrétaire général et par les chefs de différents services concernés par l’exploitation et l’exportation du bois congolais vers l’Union européenne.

Le président de la FIB a de son côté démontré que la plainte de Greenpeace a un caractère tendancieux dans la mesure où la RDC exporte une petite quantité de bois vers les marchés européens par rapport à d’autres pays africains qui ne sont jamais visés par l’ONG française. « Les accusations de GREENPEACE France ne sont qu’une occasion pour annihiler tous les efforts entrepris par la RDC et les différents partenaires dans l’amélioration de la gouvernance forestière. Le but de GREENPEACE est l’exploitation zéro et une mise sous cloche des forêts de la RDC. Cette plainte est tendancieuse et idéologique ».

Pour Mola Motiya, la société Contrefor a fait preuve de sa volonté à œuvrer pour la préservation des forêts et la lutte contre la pauvreté. Elle est la première société à produire les Plans d’aménagement de l’ensemble de ses concessions alors qu’elle était la deuxième venue sur la scène de l’exploitation forestière.

« Le bois ainsi que les produits du bois en provenance de Cotrefor sont légaux parce que la société œuvre dans la légalité et respecte non seulement les exigences du règlement sur le bois de l’Union européenne, mais aussi et surtout toutes les pratiques et réglementations édictées dans le cadre de la gestion durable par la RDC ». ACP/ZNG/Wet