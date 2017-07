Le gouvernement indien prend en charge l’acheminement du matériel de la centrale hydroélectrique de Katende

Kinshasa, 22 juillet(ACP).- Le gouvernement indien a pris en charge le dédouanement et l’acheminement du matériel électrique à partir du port tanzanien de Dar Es Salaam jusqu’au site de la centrale hydroélectrique de Katende, province du Kasaï central, au centre de la RDC. Le ministre de la Coopération au développement, John Kwet Mwan Kwet a donné cette précision dans une interview à l’ACP à l’aéroport de Ndjili à son retour de Dar Es Salaam, en Tanzanie.

Ce matériel, contenu dans 22 contenairs et entreposé depuis plusieurs mois au port tanzanien, était sur le point d’être vendu aux enchères faute de frais de dédouanement, a indiqué le ministre. Le gouvernement indien a instruit son ambassade à Dar Es Salaam pour que la situation soit décantée. A l’issue de cette instruction, il a été convenu que le matériel ne soit plus vendu aux enchères parce que le gouvernement indien prenait en charge les frais de pénalité et de dédouanement.

L’Inde prendra également à son compte l’acheminement du matériel jusqu’au site du projet, a précisé M.Kwet, affirmant que « ce que le Chef de l’Etat avait pensé pour Katende va désormais se réaliser ». Dès ce mardi, toutes les parties vont se concerter pour que le matériel quitte Dar Es Salaam pour Katende, afin que les travaux, réalisés déjà à 65%, se poursuivent avant l’inauguration du barrage par le Président de la République, a fait savoir le ministre.

Ce projet, selon lui, œuvre du Président Joseph Kabila Kabange, a été initié depuis l’accession du pays à l’Indépendance en 1960 dans l’idée de faire de la ville de Kananga capitale du pays. S’agissant du départ des techniciens indiens du site de Katende, le ministre a précisé qu’ils appartenaient à la société « Angélique international » qui avait été évincée du projet après avoir réalisé les travaux de génie civil au profit d’une autre indienne « NPCC ». Toutefois, le contrat avec cette société avait été rompu à la demande de la partie indienne, a dit le ministre, précisant que l’Inde avait accepté de payer à cette société ce qu’elle réclamait à la RDC.

« L’Inde est donc l’exemple d’une coopération pragmatique et agissante », a affirmé M. Kwet, avant de faire remarquer que la reprise du projet de Katende fait suite au déplacement qu’il a effectué début du mois à New Delhi sur instruction du Chef de l’Etat par le biais du Premier ministre Bruno Tshibala. Le barrage de Katende, 64 MW, alimentera en électricité les trois provinces issues du démembrement du Kasaï. ACP/YWM/Kayu/BSG/KGD