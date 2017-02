Le gouvernement invité à faciliter aux jeunes entrepreneurs l’exercice de leurs business

Kinshasa, 25 Fév. 2017 (ACP).- L’initiateur du concept dénommé « Kin business wenze », qui signifie marché de jeunes entrepreneurs, a invité le gouvernement à faciliter aux jeunes entrepreneurs l’exercice de leur business à travers la réduction des charges fiscales en vue de les motiver de migrer du système informel vers le formel, au cours d’un entretien samedi avec une journaliste de l’ACP.

M. Déo Vuadi, l’initiateur de « Kin business Wenze » réagissait ainsi à la première exposition des biens et services de jeunes entrepreneurs, organisée jeudi 23 à dimanche 26février 2017 à Kinshasa, par les jeunes entrepreneurs de Kinshasa, dénommé « Inter-kinois » en collaboration avec le Centre d’études pour l’action sociale (CEPAS).

Cette exposition a pour objectif de permettre aux jeunes entrepreneurs de vendre leurs produits et services et de pousser le public à les consommer. Il s’agit également de promouvoir et rentabiliser leurs business.

L’idéal est que les jeunes entrepreneurs partagent leurs expériences avec les moins jeunes par le transfert des capacités managériales sur l’entrepreneuriat. Il découle de l’organisation du premier salon de jeunes entrepreneurs à l’Université protestante au Congo où s’était exprimé le besoin d’organiser de telles rencontres chaque trois mois en vue de la promotion de leurs produits et services.

Cette même activité, a-t-il dit, va être organisée à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga avant de l’organiser à Kinshasa au mois d’août prochain. ACP/ZNG/Wet