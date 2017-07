Le gouvernement ivoirien pour un encadrement sain et efficace de la jeunesse

Kinshasa, 16 Juillet 2017 (ACP).- Le ministre ivoirien de la Promotion de la jeunesse, de l’emploi des jeunes et du service civique, Sidi Tiémoko Touré, a réaffirmé vendredi à Bondoukou, la volonté du gouvernement, à travers son département, d’encadrer la jeunesse, en la protégeant contre les fléaux dont les grossesses en milieu scolaire, le VIH/SIDA, la drogue et l’alcool, a rapporté l’agence ivoirienne de presse (AIP).

« C’est à Bondoukou que malheureusement, le taux de grossesses à l’école est trop élevé. Et puis aussi il y a la problématique de leur protection par rapport au VIH/SIDA, sans oublier la drogue et l’alcool. Ce n’est pas exclusif à cette région (…) Bondoukou a été choisie pour passer ce message. Certes à l’attention de Bondoukou, du Gontougo mais surtout à l’attention de toute la nation ivoirienne. Partout où se trouvent les jeunes nous devons les protéger et nous sommes là pour eux », a souligné le ministre.

Sidi Touré s’exprimait à l’occasion de la 2ème édition de la tournée nationale d’information et d’échange dénommée « Les rendez-vous avec les jeunes ».

Il a appelé les jeunes à se consacrer à leurs études, au travail et à éviter tout comportement qui pourrait nuire à leur santé, à leur vie, soulignant que l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020, tant souhaitée par le Président, Alassane Ouattara, se fera avec leur participation.

Initiée par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Emploi des jeunes et du Service civique, « Les rendez-avec les jeunes » vise à rapprocher davantage le ministère des acteurs locaux notamment les élus, les chefs d’entreprises et surtout les jeunes qui représentent plus de 77% de la population ivoirienne.

Il s’agit également de mettre l’accent sur l’approche thématique pour développer les différentes composantes de ses axes majeurs d’intervention à savoir l’autonomisation des jeunes, la protection des jeunes, l’emploi et l’insertion des jeunes ainsi que le civisme et la citoyenneté.

Le salut aux couleurs, une opération de’’ planting de teck’’, des visites à des associations de jeunes bénéficiaires du Fonds « Agir pour les jeunes », des expositions des activités du ministère et un panel sur la protection des jeunes au cours duquel l’accent a été mis, entre autres, sur les grossesses en milieu scolaire, la planification familiale, le VIH/SIDA et la drogue ont marqué ce rendez-vous avec des jeunes venus des régions de l’Indénié-Djuablin, du Bounkani et du Gountougo. ACP/YWM/Wet