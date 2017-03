Le gouvernement nigérien proroge  de 3 mois  l’état d’urgence dans l’ouest du pays

Kinshasa, 22 mars 2017 (ACP).- Le gouvernement nigérien a décidé de proroger de trois mois l’état d’urgence dans les régions de Tillabéry et de Tahoua (à l’ouest, près de la frontière malienne), annonce un communiqué du gouvernement paru lundi dans le quotidien national Le Sahel cité mardi par Xinhua.

L’état d’urgence a été initialement proclamé le 3 mars dernier dans cette partie du Niger, pour une durée de 15 jours. Cette durée étant arrivée à terme, le gouvernement a jugé nécessaire de le proroger pour trois mois, en raison de la résurgence de l’insécurité dans la zone.

Il couvre l’étendue des départements de Ouallam, Ayorou, Bankilaré, Abala et Banibongou (Tillabéry) et de Tassara et Tillia (Tahoua).

La partie ouest du Niger fait, depuis un certain temps, l’objet d’attaques meurtrières perpétrées par des groupes terroristes venus du nord du Mali, mettant en péril la sécurité des populations et l’ordre public.

La dernière en date remonte au 6 mars, lorsque six gendarmes ont été tués dans une attaque de leur poste près de Yatakala dans le département de Bankilaré de la région de Tillabéry (frontalière du Burkina Faso et du Mali), par un regroupement d’éléments terroristes, rappelle-t-on. ACP/FNG/Kgd