Le gouvernement prend acte de la volonté de reporter le rapatriement de la dépouille d’Etienne Tshisekedi

Kinshasa, 07 Mars 2017 (ACP).- Le gouvernement de la République a pris acte de la volonté exprimée par la famille d’Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Premier ministre honoraire, de reporter le rapatriement de la dépouille de l’illustre disparu et de retirer son acceptation initiale d’un carré spécial au cimetière de la Gombe pour son inhumation, a indiqué Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et médias, dans un communiqué rendu public mardi. «Le gouvernement de la République vient d’être informé par les autorités de la ville de Kinshasa du refus de la famille biologique de M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba de voir la dépouille de ce dernier reposer dans un carré spécial aménagé au cimetière de la Gombe après un accord de ladite famille», a dit Lambert Mende qui souligne toutefois que «le gouvernement maintient son offre de facilitation d’inhumation sur le territoire de la RDC conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur».

Le porte-parole du gouvernement a rappelé le contexte dans lequel ce site a été choisi pour l’inhumation du Président de l’UDPS, soulignant qu’après les condoléances du Chef de l’Etat présentées à sa famille et à son parti, une réunion s’était tenue le 06 février dernier entre, d’une part, la famille de l’illustre disparu et l’UDPS, et d’autre part, une délégation officielle conduite par le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, à l’issue de la quelle le gouvernement, sur instruction du Président de la République, avait décidé de prendre en charge les dépenses relatives aux obsèques de l’ancien Premier ministre.

Le gouvernement a facilité, à cet effet, le déplacement des membres de sa famille biologique se rendant à Bruxelles pour les préparatifs des obsèques, pris en charge l’organisation des funérailles à Kinshasa par son parti et mis un avion spécial à la disposition de la famille pour le rapatriement de sa dépouille ainsi que le Palais du peuple de Kinshasa pour les hommages officiels et populaires.

En outre, a poursuivi le ministre Mende, le gouverneur de la ville de Kinshasa avait été instruit de convenir de concert avec la famille de l’illustre disparu du lieu d’inhumation et des travaux d’aménagement d’un site spécial à cette fin, dans un cimetière de la capitale.

Un carré spécial de 500 m2 avait été mis à disposition par l’autorité urbaine au cimetière de la Gombe où les travaux d’aménagement avaient été amorcés avant leur arrêt suite au retrait de l’accord de la famille à la proposition acceptée de son inhumation dans ledit carré. ACP/Fng/JGD